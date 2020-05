Diseñadora borda a López-Gatell y él agradece con mensaje de voz

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es uno de los hombres más ocupados de México y también uno de los más populares, pues abundan en internet memes, stickers, fragmentos de sus videos y hasta tiene un club de fans en Faceboook con más de 80 mil seguidores.

A principios de mayo, la diseñadora, actriz y cantante mexicana, Reina Ureña, hizo un bordado con la imagen del funcionario y la subió a Instagram. La fotografía se viralizó y curiosamente, un amigo suyo que nada tiene que ver con el gobierno fue la conexión para que pudiera llevar su bordado a la oficina del subsecretario.

Gran sorpresa se llevó cuando este lunes le llegó un mensaje a su celular de un número desconocido. ¡Era Hugo López-Gatell! agradeciendo el detalle que le mandó.

El epidemiólogo que pareciera que no tiene tiempo ni de comer, que se la vive entre análisis, cifras, recomendaciones, conferencias, entrevistas y también cuestionamientos, le agradeció el detalle que hoy adorna su oficina.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Reina contó la historia.

"Yo no lo podía creer, imagínate que una persona tan ocupada como él me mandó un audio y ni siquiera de diez segundos, me mandó un audio de un minuto agradeciéndome por el bordado, ¡yo soy la agradecida!".

En el mensaje de voz que el subsecretario le mandó, se oye lo siguiente:

"Estimada Reina Ureña, aquí le habla Hugo Gatell, para agradecerle con mucho gusto el amable obsequio que me envió, particularmente es el trabajo con sus propias manos y su propia creatividad, valoro mucho esto como una expresión de apoyo, y la verdad es que me siento muy conmovido".

"Le agradezco mucho y deseo que pronto por el bien de todos podamos regresar a la normalidad, desafortunadamente la epidemia sigue activa hoy, que es lunes 18 de mayo, y esperemos que poco a poco se vaya recuperando la normalidad, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde existe la mayor cantidad de contagios y casos, pero regresando, le agradezco mucho, la verdad es que me parece un gesto muy noble y muy generoso de su parte, además de que su trabajo es muy sobresaliente por la calidad, lo guardaré con gran aprecio, le mando un gran saludo, cuídese mucho y quédese en casa, por ahora (risas)".

También le mandó una fotografía con él posando con el bordado.

Esta no es la primera vez que el subsecretario contesta a la gente. El pasado 23 de abril, la usuaria de Twitter Lilalulla compartió unos dibujos de León, de 9 años, sobre Gatell visto como un súper héroe.

"Estimado León ¡Muchas gracias por tu dibujo! Nos inspira a seguir enfrentando esta epidemia. ¡Felicidades!", contestó él.

La historia de cómo llegó a sus manos.

Cuando Reina hizo el bordado, un amigo suyo llamado Alejandro Rodríguez le dijo que conocía a alguien que podía hacer llegar el presente a su oficina, así que no lo pensó más y llevó el paquetito el pasado 4 de mayo a las oficinas de Gatell, con una nota en la que le contaba un poco de ella, de su situación de desempleo a raíz de la pandemia, de sus deseos de que todo vuelva a la normalidad y también agradeciendo por su labor.

Ella pensó que posiblemente pasaría mucho tiempo antes de que él pudiera recibirlo, pero el 13 de mayo pasado, una persona que trabaja en la oficina del subsecretario le envió un mensaje por Facebook pidiéndole su correo, su nombre completo y su celular.

Dudó un poco, pero al googlearla y ver que en efecto, trabajaba en el gobierno, accedió a darle sus datos.

"Yo me esperaba como una carta (algo más oficial), jamás me esperaría un audio, no porque no creyera que Hugo López-Gatell es una persona que tiene esos detalles, sino porque es la persona más ocupada de México en estos momentos".

"Fue como a las dos de la tarde, no recuerdo exactamente la hora pero el audio no decía nada muy diferente a él, era él, su voz, sus expresiones, me decía que valoraba muchísimo que el obsequio hubiera sido con mis manos y cerrando el audio con la frase "quédate en casa".

La artista enfatizó en lo importante que es que un funcionario de gobierno se tome este tipo de detalles con la gente, ya que dijo, estamos acostumbrados a ver a estas figuras un tanto lejanas.

"La relación del gobierno con la gente siempre ha sido como muy separada, de hecho, jamás habíamos hecho conexión con un funcionario público como los mexicanos hemos hecho con Gatell, es una persona que nos inspira de cierta forma, sabes que está hablándote honestamente, eso ha hecho que la información sea de la mejor manera recibida por los mexicanos".

Ahora, dice, su percepción de Gatell es diferente, ya no sólo es el funcionario con el que simpatizaba por su forma de ser en conferencias, entrevistas y respuestas dadas a la prensa.

"Eso a mí me habla de una calidad de ser humano increíble, que se toma el tiempo para agradecerme por un detalle que le hice llegar. Creo que mi perspectiva de él mejoró, no cambió, mejoró hacia él y esto me hace sentir más identificada con mi país, eso podría

destacar a partir del audio".

Más adelante, dice, cuando haya material disponible, le gustaría hacer una pequeña colección de cubrebocas o cojines con la imagen de López-Gatell con su empresa de bordados "Ruleón", y ponerla disponible al público, pero mientras, guardará con alegría el gesto del Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud para con ella, y lo divertido que fue escuchar su ¡Quédate en casa! por Whatsapp.