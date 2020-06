Diputado panista de Tamaulipas da positivo a coronavirus

El diputado local panista, Javier Garza Faz, anunció por medio de redes sociales que dio positivo en el examen de Coronavirus, luego de que su esposa, Dalith Cantú, fuese detectada con esta enfermedad.

Indicó que tras una semana de haberse realizado el examen en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, le informaron que resultó positivo a Covid-19 por lo que reforzarán las medidas de seguridad en su familia.

"Me preguntaron por la salud de mi esposa, ella está estable, con síntomas leves. Estoy seguro que saldremos adelante, quiero darle las gracias a todos esos guerreros, enfermeras, doctores y a todos aquellos que están ayudando al estado a salir adelante".

Dijo que su compromiso como diputado local seguirá adelante, ya que esta enfermedad no lo detendrá.

"Vamos a seguir trabajando. Tengo a mi equipo que seguirá por medio de redes sociales atendiendo, cada petición que nos hagan en el distrito y en Reynosa. Muchas gracias a todos los que nos han dejado un mensaje en nuestras redes sociales, mi familia y yo leímos todos y cada uno de ellos, estamos muy contentos y agradecidos que estén preocupados por un servidor".

El diputado pidió a la ciudadanía no olvidar usar cubrebocas, guantes, lavarse muy bien las manos y mantener una sana distancia.

"Cuídense mucho, sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud", concluyó el diputado.

