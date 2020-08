"Dinero sirvió para gasolina y para apoyar el movimiento"

AGUASCALIENTES, Ags. - El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los videos en los que se observa a su hermano recibir dinero de David León —propuesto para encabezar la nueva empresa del gobierno para la distribución de medicamentos— se trató de una reacción por los casos de Emilio Lozoya y de Genaro Luna, pero aseguró que hay "notorias diferencias" entre éstos, por lo que no se pueden comparar.

En conferencia de prensa en el Campo Militar 14-A, el Mandatario aseguró que el dinero que se observa en las grabaciones reveladas por el periodista Carlos Loret de Mola, colaborador de EL UNIVERSAL, fueron aportaciones de la población para fortalecer el movimiento, mientras que en el caso de Lozoya son "extorsiones" y "mordidas".

El presidente López Obrador señaló que desconoce si el dinero que León le entregó en 2015 a su hermano fue reportado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero dijo que está seguro de que los sobres entregados eran para la compra de gasolina y otros gastos del movimiento político que encabezaba.

"No sé exactamente si fueron reportados, no tengo la información, pero se va a saber. Cuando se aportaban estos recursos, se usaban [ahí mismo se dice] que para el sonido, para las asambleas, la gente cooperaba para eso, que no había recursos y todos ayudaban, y sí había gente que aportaba recursos, incluso, gente muy humilde.

"Cuando teníamos la cuenta, mes con mes depositaban para mantener el movimiento", aclaró el Mandatario.

Al informar que no le sorprendió la difusión de los videos, porque León le había anticipado cinco días antes que se difundirían, el Jefe de Estado instó a Loret de Mola a que entregue los videos a la Fiscalía General de la República (FGR) y que presente una denuncia, además de extender este llamado a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y a Carlos Salinas, así como a los dirigentes de los partidos de oposición para que se inicien las investigaciones.

"Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país.

"No somos iguales. En este caso del video de mi hermano con David León hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo [o] el monto del dinero, que no es comparable. De una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, esto 2 millones de pesos qué pueden significar. No es eso, es el fin del hecho que se está ventilando.

"En aquellos casos, que los tiene muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es ´mordidas´ para obtener de manera ilícita recursos públicos, corrupción.

"En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo", abundó el Presidente.

Al señalar que el propósito de la difusión de estos videos es dañar la imagen del gobierno, objetivo que aseguró no lograrán, el Titular del Ejecutivo federal manifestó que está dispuesto a acudir a un Ministerio Público a declarar sobre estas grabaciones y exhortó a su hermano y a León a que no se amparen, puesto que "el que nada debe, nada teme".