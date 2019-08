Diego Luna acude a Palacio Nacional con familiares de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 30.- "No queremos ser un país de fosas", expresó el actor Diego Luna luego de que integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos entregará más de 100 mil firmas en Palacio Nacional.



El charolastra resaltó que es muy alentador el anuncio que se hizo esta mañana sobre las siete acciones del gobierno federal para la búsqueda de personas, sin embargo pidió que estas medidas se concreten.



"

Es muy alentador lo de esta mañana lo que significa para ellas con estos puntos se podía ver la esperanza en el rostro de estas personas, ahora falta que esos pasos se den, estas familias no pueden seguir esperando; tenemos que acompañar a estas familias, no sólo hoy, sino hasta el final, son ejemplo de valentía y de convicción, han hecho el trabajo que las autoridades por décadas no han hecho, es brutal lo que están dispuestas a hacer y ahí vamos a estar con ellas", dijo.