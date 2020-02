Destitución en el Instituto de Neurología, por desabasto de insumos

Aseguró que los directores de los hospitales pueden ser los mejores en ciertas áreas, pero lo importante es que sea un gerente efectivo para su administración.

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la destitución de Miguel Ángel Celis como director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INN) fue una decisión de la Junta de Gobierno del propio hospital y no tuvo que ver que el exdirector del centro médico se haya negado a sumarse al plan de gratuidad del gobierno federal, si no que esta separación se debió porque se documentaron "graves problemas" en el desabasto de insumos locales en el hospital.

"A lo largo de la semana reciente, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que depende de la Secretaría de Salud y que es un organismo público descentralizado, tiene personalidad jurídica propia y un órgano de gobierno que es la Junta de Gobierno, tomó una decisión importante de destituir al entonces director del hospital.

"Esta decisión contrario a lo que se ha querido ver no es un decisión precipitada de los últimos 15 días, tampoco tiene que ver con que el hospital pudiera haberse negado al integrarse al plan de gratuidad de todo el sector salud, tiene que ver con algo que ver con algo que se ha estado analizando por más de cuatro meses y es el desempeño de la gerencia del hospital, la capacidad técnica en medicina, no está en cuestión y no tiene que ver con esto".

"La idea es una persona que dirige un hospital tiene que dirigirlo con eficiencia, con transparencia y al servicio de que funcione la hospital para que las personas sean atendidas, podrán tener la mejores capacidades técnicas en una materia especifica de la medicina, pero lo importante es que sea un gerente efectivo y se documentaron muy graves problemas de incapacidad técnica que llevaron a que hubiera desabasto locales en el hospitales".

López-Gatell recordó que el hospital tenía un contrato de farmacia integral que incumplió repetidamente con sus obligaciones y debió ser sancionado el proveedor privado y se le debieron exigir la entrega de los elementos.

Informó que el coordinador de los institutos nacionales de salud, Gustavo Reyes Terán, tiene un plan en conjunto con la Junta de Gobierno de ese Instituto para reactivar de manera efectiva los servicios y garantizar insumos, atención médica y la gratuidad de los servicios.