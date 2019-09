Destacan papel de México en la lucha a favor del desarme nuclear

En el siglo XXI, los ensayos nucleares simplemente no son aceptables

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9.- La embajadora de Suecia en México, Annika Thunborg, destacó el papel de este país en los esfuerzos a favor del desarme nuclear y la cooperación entre el gobierno mexicano y el sueco en este tema durante la sesión de la Asamblea General de la ONU.

La diplomática subrayó el valor de América Latina y el Caribe como la primera zona densamente poblada libre de armas nucleares.

"México consistentemente ha sido uno de los países más activos en promover el fin de los ensayos nucleares, como una de las vertientes de acción hacia la eliminación completa de estas armas", indicó el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

El embajador mexicano exhortó a los países a "adherirse al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares con voluntad y convicción, sin condiciones".

Agregó que México, fiel a su vocación en favor del desarme, "se opone a la reanudación de la carrera armamentista, al robustecimiento de los arsenales nucleares existentes, al despliegue de sistemas de misiles nucleares cada vez más poderosos y al desarrollo de nuevas armas, con graves consecuencias para la seguridad internacional cuyos impactos humanitarios y ambientales serían catastróficos".

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó que "en el siglo XXI, los ensayos nucleares simplemente no son aceptables".

"No es aceptable destruir y contaminar el ambiente. No es aceptable para las poblaciones locales el sufrir de lluvia radioactiva, así como de otras consecuencias nucleares. Y no es aceptable el prevenir la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares", concluyó.