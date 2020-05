Después de haber metido los dedos en un bote de helado en el supermercado, "Lord Puerco" se disculpa

Los primeros días del mes en curso, se viralzó en redes un video en el cual un hombre que se encontraba en un supermercado, se retira el cubrebocas para después con sus dedos probar un bote helado y posteriormente lo regresa al refrigerador en el que se encontraba.

La grabación desató molestia e indignación hacia los usuarios de plataformas como TikTok, Twitter, Instagram y Facebook.

Después de que el hecho se viralizara con facilidad, el joven identificado como Daniel "N" y apodado por cibernautas como "Lord Puerco" decidió mostrarse para ofrecer disculpas por lo que había hecho, abogando que el video fue únicamente una simulación y pide que por sus actos sus familiares no se vean afectados, ya que asegura el haber recibido múltiples amenazas, tanto él como su familia.

"Antes que nada quiero pedirles una disculpa pública a las personas de las redes sociales: a quien compartió, quien viralizó todo este show. Nunca pensé que fuera a llegar a más, fue un video muy tonto en el que les hice creer que probé el helado y lo dejé en el refrigerador, lo cual no es como ustedes piensan", inicia diciendo en el video Daniel.

"Hemos recibido muchas amenazas de todo tipo. Quiero que quede claro que aquí el único responsable de este video so yo. Yo no vendo barbacoa, ni vivo en Aragón", agrega el joven,

"Ahorita no hay palabras ni como justificar el error, lo único que les puedo decir es que sí hice ese video con el afán de hacer creer que había probado el bote de helado y dejarlo ahí, pero no" dice Daniel "N" y muestra el comprobante de compra donde se percibe la adquisición del producto en mención, aclarando que por seguridad, no revelará el nombre de la sucursal del supermercado donde el acontecimiento ocurrió.