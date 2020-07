Descenso en vacunación es alarmante para la salud pública

Las implicaciones por la disminución en las tasas de vacunación pueden ser graves

Ciudad de México.- Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF unieron sus voces para advertir sobre un alarmante descenso de personas vacunadas en el mundo, en especial durante la pandemia de COVID19. La interrupción y el miedo de la población para asistir a los servicios de salud por la emergencia sanitaria amenazan con revertir los progresos que tanto ha costado lograr para llegar a más niñas, niños, adolescentes y adultos para protegerlos contra enfermedades prevenibles por vacunas.[1]



La Asociación Mexicana de Vacunología se une a este llamado y exhorta a las autoridades de salud a continuar con las campañas de vacunación y pide a la población acudir a la aplicación de las vacunas en tiempo y forma, incluso durante la pandemia de COVID19, tomando las medidas de cuidado recomendadas.



Las implicaciones por la disminución de las tasas de vacunación pueden ser graves, con la aparación de enfermedades que pueden causar complicaciones, secuelas y la muerte de niños, adolescentes y adultos, y sumarse a la situación que ya estamos viviendo por el COVID-19.



Existe una interrupción de la vacunación en el mundo debido a la pandemia, donde al menos 30 campañas de vacunación contra el sarampión fueron o están en riesgo de ser canceladas, lo que podría resultar en más brotes por lo que resta del 2020 y más allá1. En México, al 17 de julio, se registran 194 casos confirmados de sarampión, enfermedad que ya no teníamos casos autoctonos desde 1995.



En un estudió se estimó que la cobertura del esquema nacional de vacunación completo en México es de 48.9%, lo recomendable para evitar brotes de enfermedades es de 95% por vacuna y en un 90% de todas las vacunas por grupo de edad.



"La vacunación deber ser considerada dentro de las actividades esenciales de todos los países y no debe ser interrumpida, es la estrategia de salud más costo efectiva; especialistas y autoridades debemos transmitir a la población la importancia de mantener los esquemas de vacunación completos en México y en el mundo, en una emergencia sanitaria como la que atravesamos, las vacunas protegen a las personas, salvan vidas y construyen naciones." expresó el Dr. Abiel Mascareñas, Vicepresidente de la World Society of Pediatric Infectious Diseases (WSPID) y expresidente y fundador de la AMV.



Datos preliminares indican que en el primer cuatrimestre de 2020 hubo una disminución sustancial del número de menores que completan tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3). Esta es la primera vez en 28 años que el mundo podría ver una reducción de la cobertura de la DTP3, considerada el marcador de la cobertura de inmunización dentro y entre los países.



Las coberturas (%) en 2019 estimadas por la UNICEF para México, Latinoamérica y el Caribe y para el Mundo6 son las siguientes:Vacunas 2019MéxicoLatinoamérica y el caribeMundialBCGDPT

dosis 1DPT

dosis 3Hepatitis B

dosis 3Haemophilus influenzae B

dosis 3Polio inactivada

dosis 1Sarampión

dosis 1Sarampión

dosis 2Neumococo conjugada

dosis 3Polio inactivada

dosis 3Rubéola

dosis 1Rotavirus



El Dr. Abiel Mascareñas reiteró, "existe un alto riesgo de enfrentarnos a casos o brotes de enfermedades que ya no veíamos gracias a la vacunación, debemos redoblar esfuerzos para cumplir puntualmente los esquemas de vacunación en todas las edades, además de detectar oportunamente y atender la aparición de estos padecimientos."