Desabasto de cubrebocas tras primer caso de coronavirus en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Tiene cubrebocas? -pregunta una mujer- No señorita, se me terminaron, responde Iván, quien atiende un pequeño local frente a la Unidad de Urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).



El joven comenta con EL UNIVERSAL que hasta hace dos semanas al día vendía entre 15 y 20 cubrebocas, pero desde el miércoles pasado la venta sobrepasó los 50 cubrebocas diarios, sin embargo, al día de hoy no ha podido comprar más mascarillas.



"Hay un desabasto de cubrebocas, hemos tratado de contactar más proveedores, pero nos dicen que no hay, que quizá para abril nos consigan el material. De las cajas en existencia las venden más caras, de 200 a 300 pesos con 50 piezas, el precio subió al doble o triple del normal".



México confirmó este viernes el primer caso de Covid-19 por el coronavirus de Wuhan, y está en camino de confirmar un segundo caso en el norte del país.



La falta de cubrebocas no es exclusiva de la tienda de Iván, en la zona de hospitales, al sur de la ciudad, El Gran Diario de México recorrió 22 farmacias, en ninguna había cubrebocas, incluso en tres tlapalerías se quedaron sin mascarillas de las que se usan para pintar.



"Para accesar al INER te piden como medida de prevención usar cubrebocas, siempre ha sido así y aquí ya hay diez farmacias con desabasto, llevamos alrededor de una semana con falta de cubrebocas, era complicado conseguirlos, pero ayer y hoy ya es excesivo, ya no hay", menciona.



Iván admite que de manera cotidiana los precios de los cubrebocas reforzados van de 3 a 4 pesos, pero con el desabasto se vendieron hasta en 5 pesos, "ahora lo malo es que ya no hay ni caros ni baratos", dice entre risas.



En más de veinte farmacias que rodean la zona de hospitales se preguntó por cubrebocas o mascarillas N95, pero no tenían.

"No va a encontrar en ninguna farmacia, por lo menos de esta zona no, y también nos dijeron que en las farmacias cerca de Centro Médico Siglo XXI y La Raza empiezan a escasear", comenta un empleado de Farmacias Especializadas.



Luego de decir que en su farmacia no hay cubrebocas desde este jueves por la tarde, Karina López dice que en algunas tlapalerías venden mascarillas que se usan para evitar el olor del thinner cuando se revuelve con pintura, tampoco se encontraron.

"Las mascarillas n95 es más fácil que se consigan en lugares donde venden tanques de oxígeno, aquí no va a encontrar, pero si no necesita algo tan específico, en las tlapalerías están vendiendo las que se usan para pintar".



El coronavirus continúa su camino por América

El coronavirus llegó a América con nuevos casos en México, Brasil, Estados Unidos y Canadá, que ha llevado a que los países del continente replanteen sus medidas para enfrentar esta enfermedad que ya causa la angustia entre la población y el pánico en los mercados.



México confirmó este viernes su primer caso de coronavirus, un hombre que viajó recientemente a Italia y que se convierte en el segundo detectado en Latinoamérica después de Brasil, donde un ciudadano también pasó unos días en esa nación europea.

El nerviosismo entre los inversores por el coronavirus también ha golpeado fuertemente a los mercados de la región, donde las bolsa de Wall Street, de Sao Paulo y México cierran la semana con fuertes caídas, además, de las afectaciones al turismo y las compras al extranjero.