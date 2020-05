Denuncia Xóchitl Gálvez a hijo de Manuel Bartlett ante la FGR

La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz presentó este jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos contra las empresas Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, y Levanting Global, y funcionarios que resulten responsables por presuntas irregularidades en la compra-venta de ventiladores para el IMSS.

Gálvez Ruiz acudió a la sede la FGR y acusó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, ha recibido 18 contratos por un monto de 278 millones de pesos, de los cuales 11 han sido por adjudicación directa.

"La principal bandera de este gobierno fue el combate a la corrupción, el presidente nos ha dicho de manera reiterada que aquí no pasa nada que el presidente no se entere. Acaso el presidente no está enterado de todos estos contratos que se le han asignado al hijo de uno de sus colaboradores", señaló.

Y añadió: "Por eso es tan importante el tema del conflicto de interés, era importante saber cuáles son las empresas que tiene el hijo de Manuel Bartlett, su esposa, por eso no nos dimos por servidos con lo que la secretaria de la Función Pública haya dicho de que no era su esposa, sino su paraje sentimental".

"Como el hijo es aparentemente independiente económicamente, aunque anuncia que vive en la casa de los padres, pues tampoco está dentro de su conflicto de interés".

Sobre Levanting Global, la senadora por Hidalgo señaló que se trata de una empresa dedicada al petróleo que le trató de vender 2 mil 500 ventiladores al Instituto Mexicano del Seguro Social, "el tema es que no los entregó a tiempo y el problema grave que hoy tenemos es que no hay ventiladores en el Seguro Social".