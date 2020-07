Demandan a SEP garantizar educación de calidad

Ciudad de México.- La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) reiteró petición a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de brindar educación de calidad a los estudiantes, esto se puede hacer con diversas herramientas, entre ellas, el acceso a internet.

Y es que, desde hace un mes, la agrupación estudiantil demanda internet gratuito para todos los estudiantes, ya que se ha vuelto un servicio imprescindible en estos momentos en que la Secretaría de Educación estableció el programa "Aprende en casa" para poder continuar con el ciclo escolar.

Según La Jornada, la SEP dio a conocer recientemente que más del 58 por ciento de instituciones de nivel superior -de un total de 116, tanto públicas como privadas-, reportaron tener carencias de equipo o Internet o literalmente "equipo inservible" para la realización de las actividades, además de que el 55 por ciento de alumnos y maestros carecen de capacidades en el uso y manejo de plataformas tecnológicas.

De acuerdo con estos datos, los jóvenes de la FNERRR explican que la tecnología se vuelve un asunto de primera necesidad que Esteban Moctezuma Barragán, encargado de la SEP, debe resolver.

El periodo escolar ha terminado, y según estudios recientes publicados en Reforma, 10 millones de estudiantes se han rezagado con el programa de educación a distancia. Según lo explicó el dirigente de la FNERRR, Isaías Chanona Hernández, la problemática no termina con el ciclo escolar; millones de alumnos no aprendieron realmente, puesto que no tienen las condiciones suficientes, y el problema persistirá dado que hasta el 7 de agosto está programado el "Verano divertido", que brindará contenidos de esparcimiento para alumnos de educación básica a través de internet y televisión, pero el 76.7 por ciento del sector con ingresos económicos bajos no tiene internet, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.

La preocupación por el rezago educativo, que tiene que ver directamente con la desigualdad social, sigue siendo tema fundamental para dicha Federación estudiantil. Por eso continúan manifestándose a través de redes sociales y medios de comunicación; hasta ahora no han recibido respuesta por parte de la SEP, pese a que entregaron un pliego petitorio en las inmediaciones de dicha secretaría.

"Continuaremos exigiendo que la SEP garantice que todos los estudiantes tengan una educación de calidad. Si no hay respuesta nos veremos obligados a protestar", concluyó Chanona Hernández.