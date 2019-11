Delgado propone regular algunas drogas para quitar negocio al narco

Buscan evitar eventos como lo sucedido en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, propuso la regularización de algunas drogas en nuestro país, como estrategia de combate al tráfico ilícito de los estupefacientes y que sea el Gobierno quien fije las reglas.

En entrevista en Coahuila, a donde acudió a respaldar a los legisladores de Morena por su Primer Informe, Mario Delgado propuso esta regularización para que en lugar de que los mercados ilegales sean regulados por la delincuencia, mejor el gobierno fije las reglas.

Agregó que ya se vio el poder que tiene el narcotráfico por las enormes ganancias que le deja el tráfico ilícito de drogas. Ejemplificó lo que ocurrió el pasado 17 de octubre en Culiacán con la liberación del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán, por parte de su grupo delincuencial.

"Ya vimos eventos como el de Culiacán, donde el narcotráfico muestra el poder que tiene, y ese poder lo tiene por las enormes ganancias que le deja el tráfico ilícito de drogas. Entonces, creo que algo que puede ser diferente en esta estrategia de combate al delito, es empezar a regular algunas drogas. En lugar de que sean mercados ilegales, donde la delincuencia los controla, pasar a mercados regulados donde el gobierno fija las reglas", declaró.

En este sentido, Mario Delgado explicó que en el encuentro que tuvieron este jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, les pidió su apoyo para la seguridad, y los legisladores van a garantizar el presupuesto para que la Guardia Nacional crezca y sume hasta 120 mil elementos. Además de que desde la administración federal se buscan atacar otras causas de la violencia.

"El año que entra vamos a garantizar el presupuesto para que la Guardia Nacional crezca a 120 mil elementos, y lo más importante la política social, ir a las causas que generan la violencia. Esa siempre ha sido la distinción que ha tenido el hoy Presidente de la República respecto de cómo enfrentar el fenómeno delictivo. Se tiene que ir a las causas, por eso uno de los programas más importantes es el de Jóvenes Construyendo el Futuro", determinó.

Último año de Enrique Peña Nieto se gastaron más de 3 mmdp

En este contexto, Mario Delgado reveló que este jueves, el titular del Ejecutivo les dijo que en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, la Oficina de la Presidencia de la República gastó 3 mil 600 millones de pesos.

Y durante la administración de López Obrador solamente se van a gastar 800 millones de pesos, que es un 25% de lo que costó el último año de Peña Nieto.

"Ayer nos decía el Presidente, la oficina de la Presidencia de la República, el último año de Peña Nieto, costó 3 mil 600 millones de pesos. ¿Saben cuánto va a costar el año que entra la oficina del Presidente López Obrador? 800 millones de pesos. Imagínense, son un 25 por ciento de lo que costaba con el presidente Peña, ¿por qué?, porque hay un ejercicio de austeridad; se corta el despilfarro, el gasto en frivolidades", agregó.

Delgado a favor de reducir tiempos oficiales

Mario Delgado dijo que él estaría de acuerdo en promover una iniciativa, como lo propuso el titular del Ejecutivo, para quitar la excesiva cargas de los tiempos oficiales en las estaciones de radio y televisión.

"Yo estaría de acuerdo en promover una iniciativa que quitará la excesiva carga de tiempos oficiales que tienen los medios de comunicación", explicó el legislador de Morena.

Ampliación de mandato en BC es responsabilidad de la Corte

En este contexto, Mario Delgado también habló sobre la ampliación de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, y dijo que la parte legal se le tiene que dejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no es lo "políticamente correcto".

"La parte legal no podemos decir nada más que la Corte resuelva, pero para mí la parte legítima a mí no me gusta, que se haga una reforma que tenga un claro beneficiario, pues me parece que no es políticamente correcto", determinó.

