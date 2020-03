Definen a las personas que buscan ser consejeros

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados avanzaron a la tercera fase en la definición de las quintetas para la renovación de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este miércoles, de los 390 aspirantes que se inscribieron originalmente, solamente acudieron a hacer el examen 329 y de éstos se seleccionó a 164 personas, es decir, 82 mujeres (50%) y 82 hombres (50%).

La segunda fase del proceso de evaluación de los y las aspirantes se ha cumplido en tiempo y forma. Esta fase tuvo como único componente la presentación de un examen de conocimientos por escrito.

El examen presentado el miércoles 11 de marzo por los y las aspirantes fue diseñado por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación y constó de 100 reactivos de opción múltiple.

El propósito de dicho examen consistió en valorar los conocimientos de los y las aspirantes en las materias y áreas vinculadas con el encargo que aspiran a desempeñar.

Al terminar la aplicación del examen, las hojas de respuesta de las y los sustentantes fueron procesadas y calificadas por el Comité Técnico. En dicha tarea, el Comité contó con apoyo especializado en el procesamiento automatizado de hojas de respuesta para exámenes de opción múltiple.

Posteriormente, los integrantes del Comité Técnico integraron la lista de aspirantes que pasarían a la Tercera Fase del proceso, "Revisión documental para evaluación de idoneidad", sujetándose para ello a las reglas especificadas en la Metodología acordada y publicada.

Las reglas en cuestión son las siguientes: seleccionar hasta 50% de los y las aspirantes con los mejores resultados en el examen, y asegurar la paridad de género en la integración de dicha lista.

El Comité Técnico también observó minuciosamente todas y cada una de las solicitudes de revisión de examen y tomó en cuenta los resultados de éstas para la integración de la lista final.

Hoy se da a conocer la lista definitiva de aspirantes que pasan a la siguiente fase. Incluye 164 personas, cifra que corresponde al 50 por ciento de la totalidad de aspirantes que sustentaron el examen. De ese total, 82 son del sexo femenino y 82 del sexo masculino.

Con el objetivo de garantizar el principio de máxima publicidad, serán consultables en el sitio web de la Cámara de Diputados a partir del día de hoy el CV, la Exposición de Motivos y el Ensayo de los y las aspirantes que transitaron a la Tercera Fase.

Conforme con los principios de parlamento abierto, a partir de hoy y hasta el martes 17 de marzo del año en curso a las 23:00 horas, el Comité Técnico pone a disposición la cuenta de correo electrónico: comite.evaluador@diputados.gob.mx para recibir las opiniones que la ciudadanía quiera expresar respecto a cualquiera de las o los aspirantes que continúen a la Fase Tres. La extensión máxima de los escritos no debe exceder los 600 caracteres.

Entre los mejor evaluados varones se encuentran el asesor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Alcocer; el actual director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos del INE, Patricio Ballados; el catedrático de la UAM, Pablo Xavier Becerra y el asesor del Instituto y experto electoral, Alfonso Gama Munguía, además del investigador de El Colegio de México Reynaldo Yunuen Ortega.

Están además Yuri Beltrán Miranda, consejero electoral de la ciudad y Saúl Mandujano, consejero en el estado de México.

Enlistado entre los que obtuvieron las mejores calificaciones está Miguel Covián Andrade, quien después de ser destituido como magistrado local ganó su defensa y fue indemnizado; Agustín González Cazares, ex líder del Frente Popular Francisco Villa y el ex diputado del PRD Ucc Kib Espadas Ancona, hasta 2003.

De las mujeres están entre otras la ex consejera del otrora Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Carla Astrid Humphrey y la ex diputada local del PT en la VI Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Miriam Saldaña.

