Dediquen tiempo para fortalecer valores, pide AMLO ante confinamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a las personas que por órdenes de sus centros de trabajos no tengan que acudir a laborar para evitar la propagación del coronavirus, dediquen este tiempo a convivir entre familia y fortalecer valores culturales y morales.

En conferencia de prensa, el mandatario pidió a los trabajadores que estén en casa por esta pandemia a que hablen más con sus hijos para que estos no pasen todo el tiempo en las tabletas digitales y se alejen de las drogas.

"Ahora que está esta situación del coronavirus que nos están recomendado de que nos guardemos, pues sí, pero que al mismo tiempo haya un sano acercamiento con nuestras familias, que nos acerquemos, que aprovechemos para fortalecer nuestros lazos, nuestra integridad familiar, el que nos ayuden a fortalecer valores culturales, morales, espirituales, que se les dé tiempo.

"Ahora que va haber estas vacaciones anticipadas a los niños, que se les escuche más que no todo sea la tabla (tablets) que haya más convivencia, que haya más comunicación, que se hable mucho en la familia de que, solo siendo buenos, podemos ser felices".

El titular del Ejecutivo federal señaló que es mejor la convivencia entre familia "y no esto horroroso que vimos, de que en el mundo de las drogas no hay final feliz, (debemos) decir lo contraria, solo siendo buenos podemos ser felices, y lo que nos enseñaban, haz el bien sin mirar a quien, y no se es importante por la ropa, por la marca, se es importante por los sentimientos".

López Obrador exhortó a que -con sana distancia para evitar los contagios- tener acercamiento con la familia "y darnos mucho amor, yo celebró la fraternidad que hay en la familia mexicana, es algo bellísimo, ver a los padres cargando a sus niños, niños contentos, los adultos, la alegría de las familias, la solidaridad que existe, todo eso es muy importante".

