De 100 compromisos hechos, he cumplido 96: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo a presentar su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de los 100 compromisos que hizo al tomar posesión ha cumplido con 96.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que a pesar de la pandemia del Covid-19, "no nos hemos desviado" y aseguró que se van cumpliendo con los propósitos hechos.

El mandatario señaló que su gobierno está a punto de terminar de sentar las bases de la transformación, las cuales, indicó, estarán listas para el próximo 1 de diciembre.

"Hice 100 compromisos cuando tomé posesión y he cumplido como 96, por eso me estoy dando el tiempo al 1 de diciembre, pero vamos bien, no nos hemos desviado a pesar de la pandemia y de la reacción conservadora, además, digo, de los ataques y obstáculos ahí vamos hacia adelante transformando y no tenemos intenciones de dar marcha atrás y vamos bien, vamos cumpliendo con nuestro propósito.

"Esto que les decía, que ya prácticamente están cumplidos los 100 compromisos, faltan como seis, calculo".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que uno de los compromisos que faltan por hacer, es la desaparición de los fideicomisos "porque se manejaban de manera discrecional y sin transparencia, pero como de esos fideicomisos se financiaban estas organizaciones no gubernamentales y de la llamada sociedad civil hubo oposición, bueno, hasta el interior de la bancada de Morena, pero fue un compromiso que hicimos para la transparencia".

"Yo espero que ahora que inicie el periodo de sesiones se discuta sobre este asunto y en su caso se apruebe, porque fue un planteamiento que hicimos en el Zócalo con la gente. Entonces es eso, las bases, ya estamos terminando de construirlas, pero mañana voy a hablar más de eso", comentó.