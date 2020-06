Cuidados auditivos con o sin pandemia

45% de los mexicanos jamás se ha realizado un examen auditivo.

Ciudad de México. - El confinamiento en casa nos ha llevado a tomar medidas de cuidado que antes no considerábamos tan necesarias, como por ejemplo, lavarnos las manos al mínimo contacto con el exterior. Sin embargo, la audición no es algo que tomemos en cuenta de primera instancia, de hecho, con base el estudio general de audición, realizado por MED-EL, se sabe que el 45% de los mexicanos jamás se ha realizado un examen auditivo.

Existe una alta tendencia a pensar que nuestra audición solo se daña con sonidos fuertes; no obstante, existen más razones por las cuales podríamos presentar pérdida auditiva. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se sabe que en todo el mundo existen más de 400 millones de personas con este padecimiento, de las cuales, 34 millones son niños[1], justo donde surge una cuarta parte de estas deficiencias y alrededor del 80% se localizan en países de ingresos bajos o medios.

Como lo demuestra nuestro estudio es muy alto el índice de mexicanos que no se hacen exámenes auditivos y a nivel mundial la cifra no es muy esperanzadora, ya que el 31% jamás se han realizado un estudio de este tipo y solo 4 de 10 personas consideran una prioridad llevar a cabo chequeos de audición. Con cuarentena o no, es muy importante que la cuidemos, ya que ésta puede perderse hasta con una infección como la otitis, que es muy común en el verano. En el caso de las personas que ya usan algún dispositivo, deben extremar precauciones de limpieza, enuncia el Dr. Fernando Díaz Rojas, Director Comercial de MED-EL México.

Dentro de los cuidados generales se encuentra la realización de una audiometría; sin embargo, debido al contexto se entiende que es complicado, pero deben tenerse las siguientes atenciones.

No introducir objetos en los oídos.

Limpiar solo la parte externa.

Evitar el uso prolongado de audífonos.

Tener cuidado de no golpear la zona.

Ser cuidadoso con el agua al bañarse o nadar.

En el caso de las personas que cuentan con un dispositivo que los auxilie es necesario que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones para su limpieza y desinfección. Es de suma importancia que este procedimiento lo haga un adulto responsable y de forma cuidadosa:

Antes de iniciar se deben lavar las manos con la técnica recomendada por la OMS.

Usar una toalla suave o de papel humedecida con una llamada solución ISO. Para su elaboración puede consultarse el siguiente link: Limpieza y Desinfección de tu Procesador de Audio

Una vez humedecida, se procede a la limpieza de cada una de las partes del procesador, al terminar se coloca sobre una superficie, previamente desinfectada o una toalla limpia para que se seque.

Para las partes más finas puede usarse un cotonete.

La pérdida auditiva es un padecimiento que en la mayoría de los casos pudo evitarse a través de cuidados y si ya se presenta cierto grado de hipoacusia, hay una solución para cada tipo y grado. MED-EL refrenda su compromiso con la audición de los mexicanos y con la comunidad implantada o que usa algún tipo de procesador en el país.