"Cuando ya no haya corrupción me voy a poner tapabocas": AMLO

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador garantizó que portará cubrebocas hasta que se termine la corrupción en el México, luego del anuncio de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) de que interpondrán un amparo ante el Poder Judicial Federal para forzarlo a hacer uso de la mascarilla.

"Estaba leyendo que los del PAN ya presentaron una denuncia para que yo me ponga un cubrebocas. Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo?, cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo el tapabocas", amenazó.

El presidente del país solicitó a los panistas hacer ese acuerdo y que apoyenn a erradicar la corrupción, para que él utilice la protección.

"Entonces hagamos ese acuerdo, vamos a apurarnos a acabar la corrupción para que yo me ponga mi tapabocas, para que ya no hable", advirtió en la conferencia de prensa matutina.

El pasado 25 de julio, AMLO dijo que él no usa cubrebocas porque su efectividad "no está demostrada científicamente".

Tras lo dicho por el Jefe del Ejecutivo, Carlos Castaños Valenzuela, diputado del PAN, autor del amparo, respondió que si López Obrador quiere concluir con la corrupción para usar el cubrebocas, entonces que empiece por su gabinete.

Castaños pensó que las declaraciones del primer mandatario son para salir del paso de una omisión tan grave, como no usar el cubrebocas.

"Lo piden autoridades internacionales y nacionales, estudios señalan la importancia de usar el cubrebocas y, a pesar de ello, el Presidente, por una circunstancia que desconocemos, sigue empeñado en no usarlo", enfatizó.