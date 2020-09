Crece 70% llegada de turistas a Puerto Morelos en los últimos años, oferta hotelera aumentará 20%

La marca turística Puerto Morelos ha logrado mantener un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años, ya que de 2016 a la fecha la afluencia de visitantes a este destino aumentó en 70%. Además, con base en los proyectos en marcha, se espera que su oferta de cuartos de hotel se expanda en 20%, señaló la alcaldesa Laura Fernández Piña en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, correspondiente al periodo 2018-2021.



"De 2016 a la fecha se registró un 70% de incremento en el número de visitantes, que actualmente supera el millón al año, generan una derrama económica superior a los mil 100 millones de dólares y una ocupación hotelera promedio del 84%", detalló la Presidenta Municipal.



Agregó que hay 450 nuevos cuartos de hotel y otros 1,100 en construcción, de tal manera que habrá un aumento en la oferta de hospedaje, que antes era de 8,000 a casi 9,600 habitaciones, lo cual fortalecerá la industria de la hospitalidad y catapultarán a Puerto Morelos en plano turístico internacional.



Con relación al impacto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, la funcionaria manifestó que las medidas sanitarias aplicadas por los tres órdenes de gobierno han resultados muy benéficas, por lo que ha iniciado de manera gradual, responsable y ordenada la recuperación económica del sector.



"El descenso en el número de nuevos contagios en el Estado, permitió el pase a semáforo epidemiológico amarillo y avanzar en la reactivación que se refleja en la reapertura de 4,500 de las 8,000 habitaciones hoteleras", reveló Fernández Piña. Con el liderazgo del gobernador Carlos Joaquín González, el compromiso de los empresarios hoteleros y los prestadores de servicios, se avanza en la recuperación económica de este rincón de México en el Caribe, subrayó la alcaldesa.



Gracias al trabajo en equipo y apoyo de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, indicó, se obtuvo el sello de calidad "Safe Travels" del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTA, por sus siglas en inglés), lo que avala a Puerto Morelos como un destino seguro en la nueva normalidad y da certeza de la llegada de viajeros, nuevamente.





Además, en 2020 se produjo la renovación de la certificación "Blue Flag" para la playa de la Ventana al Mar. De igual manera, se recibió la nominación al premio Mejor Destino de Aventura de México, de los World Travel Awards, galardón que se obtuvo el año pasado y que ha permitido captar a este segmento turístico que gusta convivir con la naturaleza.



"En Puerto Morelos trabajamos con la idea firme de fortalecer una administración de vanguardia, incluyente y transparente para cambiar las condiciones de vida de todos los habitantes", destacó Fernández Piña al rendir su Segundo Informe de Gobierno, que atestiguó el gobernador Carlos Joaquín González por medio de una video conferencia.



En el marco de la Quinta Sesión Pública y Solemne, la Presidenta Municipal dijo que estos meses duros, que nadie podía prever a causa de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, se aprecia el valor de la solidaridad, de la ayuda mutua y la fortaleza de la familia.



"No son momentos de disputas políticas, no son tiempos de anticiparse o de dar golpes bajos. Hago un llamado a todas y todos a mantener esta unidad que hemos logrado, porque hoy la sociedad nos observa más que nunca. Sigamos trabajando en equipo, que no nos distraiga nada", remarcó ante los integrantes del Cabildo y el gabinete legal y ampliado, reunidos en el recinto oficial.