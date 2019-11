Crean bicicleta especial a niño con discapacidad

SALTILLO, Coah., noviembre 23 .- Un niño de tres años con discapacidad pudo participar en el desfile aniversario de la Revolución Mexicana en compañía de sus compañeros, gracias a la ayuda de un hombre que construyó un bicicleta especial que le permitió conducir con sus manos, por medio de un manubrio especial. Aunque no había sido excluido del evento, el infante no quería hacer uso de su silla de ruedas.

"Buen miércoles.... Un poco de las ideas locas del monky, mi esposa me comentó de un niño que no mueve sus piernas.... Y para el desfile sin bici.... Nooo jamás... Y así le hice una bici... Estamos a la orden...", publicó en Facebook, Rivera Martínez, en la página de su negocio de bicicletas y de inmediato, usuarios dejaron comentarios de agradecimiento.

#Video ?? #Saltillo Un niño de con discapacidad física pudo participar en el desfile aniversario de la Revolución Mexicana en compañía de sus compañeros, gracias a la ayuda de un hombre que construyó un bicicleta especial https://t.co/pZqJWQFW1r



Crédito: Especial pic.twitter.com/A9QoPptRDS — El Universal Estados (@Univ_Estados) November 23, 2019

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), de los 124.9 millones de personas que habitan el país, 6.3% (7.8 millones) tienen discapacidad para caminar, subir o bajar usando sus piernas. El pequeño de 3 años, que acude al preescolar, es uno de los 150 mil niños de entre cero y seis años de edad que tiene una discapacidad física en México de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En días pasados, la profesora de educación física del pequeño, quien toma clases en el preescolar Villas de Santiago, en la colonia Buenos Aires, al sur de Saltillo, Coahuila, le comentó a la esposa de Orlando Alberto Rivera Martínez sobre la posibilidad de realizar un vehículo especial para que el niño no tuviera que usar su silla de ruedas en el desfile.

"Tengo un negocio de bicicletas. Mi esposa me pidió hacer la bicicleta y le dije que sí. Empecé a hacer varios patrones y ver varias bicicletas, pero las que veía eran muy caras y poco funcionales para un niño de preescolar", comenta Orlando Rivera, quien afirma que la profesora lo apoyó comprando algunas piezas.

La idea de la profesora era que se construyera un patín para que el niño pudiera estar sentado "y sólo lo fueran empujando durante el desfile", a lo que el también profesor de educación física de nivel primaria señaló que no le parecía funcional, que lo viable era que él pudiera utilizar sus manos para desplazarse solo.

El hombre asegura que no conoce en persona al niño, pero que esto no lo imposibilitó para construir una bicicleta adaptada. "Me pasaron las medidas del niño y vi cómo se mueve, se desplaza en el piso. Al niño no le gusta la silla y no quería salir en el desfile en su silla de ruedas".

La construcción de la bicicleta le tomó semana y media, comenta que lo más complicado fue saber cuál iba a ser el diseño adecuado. Antes de que llegara a manos del pequeño, Orlando probó con su hija, que también es de preescolar, para estar seguro de que le iba a ser útil.

Para que la bicicleta estuviera puntual para el desfile del 20 de noviembre, Orlando dedicó dos horas diarias. "Corté tres bicicletas para sacar unos tubos, corté pedales, ensamblé varias cadenas; acomodé el manubrio y le puse un asiento adecuado para que el niño no se caiga. Busqué que la bicicleta tuviera una dimensión que le permitiera poder hacer uso de ella en la escuela", afirma.

La bicicleta quedó lista horas antes del desfile, pues terminó hasta altas horas de la noche y al final pudieron llevarla ante el niño quien reaccionó muy feliz por el regalo sorpresa. Padres de familia subieron a sus redes sociales videos donde se aprecia la alegría del niño de poder participar de una manera cómoda y funcional en el desfile.

El creador de esta bicicleta especial dice que ha recibido mensajes para adaptar un vehículo para otro niño y que eso le da gusto pues puede ayudar a que más niños se desenvuelvan de una mejor manera.