"Covid dejará a un millón sin empleo", estima AMLO

Al expresar "tan bien que íbamos" hasta antes de la llegada del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador calculó que debido a la crisis económica por la pandemia, en México se perderán alrededor de un millón de empleos.

En un video grabado en la biblioteca de los expresidentes en Palacio Nacional, indicó que después de que en abril se perdieron 550 mil empleos, para mayo se prevé que desaparezcan 400 mil más.

Sin embargo, señaló que su gobierno ya tiene un plan de recuperación que pretende crear 2 millones de plazas a través de sus programas sociales y proyectos insignia, como la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería en Dos Bocas, así como con la entrada en vigor del T-MEC.

"Traíamos antes del coronavirus 20 millones 500 mil trabajadores; en abril se perdieron 550 mil empleos, es decir, nos quedamos como con 20 millones de trabajadores o menos. Tengo los datos hasta el 23 de mayo, ¿qué se observa?, que ya no hay tanta pérdida de empleos, calculamos que si en abril fueron 550 mil los que se perdieron, ya para mayo serán alrededor de 400 mil.

"Tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder un millón de empleos. Ya hablé de que en Estados Unidos se perdieron en abril 20 millones, [pero] guardadas todas las proporciones", comentó.

Pese a esto, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que tiene buenas noticias y que se podrá remontar la crisis económica, pues aumentó la recaudación, la inversión extranjera directa, las remesas y se ha fortalecido la economía popular con la entrega de 4 millones de créditos, además de que se reactivará la economía con la entrada en vigor del T-MEC.

"Vamos enfrentando la pandemia, ahora lo que quiero es decir que hay buenas noticias en cuanto a la situación económica.

"Íbamos muy bien, ahora sí que como se dice en mi pueblo: 'Tan bien que íbamos' y se nos presenta lo de la pandemia, pero como ya habíamos iniciado medidas para el combate a la corrupción, a fin de hacer un gobierno eficiente, pues no nos agarró mal parados y hemos podido ir remontando la crisis económica mundial", expresó.

Recordó que la primera afectación a la economía vino de la baja en los precios del petróleo y la depreciación del peso, que pasó de 20 pesos a 22.73 por dólar.

Informó que en marzo la inversión extranjera directa fue de 10 mil 334 millones de dólares y que creció cerca de 200 millones de dólares en comparación con el año pasado.

Señaló que las remesas que envían los mexicanos en Estados Unidos fueron 4 mil millones dólares en marzo, lo que benefició a alrededor de 10 millones de familias.

Apuntó que tiene información no oficial de que las remesas en abril serán alrededor de 3 mil millones de dólares, superior a lo que fueron en enero y febrero.

El Mandatario federal manifestó que a pesar de la pandemia, la recaudación no se ha caído y que de enero a mayo se tiene un incremento de 2.6% en términos reales, debido a que el año pasado en el mismo periodo se recaudó un billón 658 mil millones de pesos y ahora fue de un billón 757 mil millones.

"Vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Ánimo, ahí vamos y son buenas las noticias, estoy optimista (...) Nada nos va a detener, la transformación se va a seguir llevando a cabo en nuestro país y en beneficio de nuestro querido pueblo, ¡viva México!", manifestó.

Invitan a López-Gatell a ser parte del grupo de expertos de OMS. El Presidente señaló que a pesar de estar en la etapa más grave del contagio, todo indica que empezará el descenso: "La mejoría en el Valle de México y en otras ciudades afectadas desde el inicio de esta pandemia en nuestro país [se nota]".

Destacó el reconocimiento hacia el gabinete de Salud e informó que hace dos días le notificaron que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, había sido invitado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser parte del grupo de expertos del Reglamento Sanitario Internacional de ese organismo.

"Hace dos días recibí una notificación de la OMS, en la que se postula al doctor Hugo López-Gatell Ramírez para participar en un grupo de expertos del Reglamento Sanitario Internacional. Es un reconocimiento bien merecido para el subsecretario de Salud", subrayó.

MÁS SOBRE Nacional