Continúa protesta de migrantes africanos y haitianos en Tapachula

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., agosto 26 (EL UNIVERSAL).- Migrantes africanos y haitianos cumplieron este lunes una semana de protestas afuera de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, en demanda de libre tránsito por México en su ruta final a los Estados Unidos.



Los inconformes bloquearon este lunes nuevamente las entradas a las instalaciones federales, e impiden el ingreso y la salida de vehículos, algunos con nuevos migrantes asegurados o para ser deportados.



Debido al bloqueo, trabajadores del Instituto Nacional de Migración colocaron una escalera por una barda lateral para acceder a la estación.

Los manifestantes reiteran su petición al gobierno federal para que les conceda oficios de salida o resuelvan sus trámites de regularización, algunos solicitados desde hace medio año, con el objetivo de proseguir su viaje al norte del país.



Señalan que su pretensión no es quedarse en suelo mexicano. " Lo que queremos es continuar nuestro camino a los Estados Unidos; no tenemos dinero para comer, aquí no hay trabajo".



Los africanos instalaron un campamento en la explanada de Siglo XXI con el argumento de que no tienen un sitio para pernoctar. En el lugar se despliegan elementos de la Policía Militar y Federal, que la semana pasada, en dos ocasiones desalojaron a los inconformes.