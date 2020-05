Continúa la atención de medicina familiar en las UMF del IMSS

En hospitales, las consultas de especialidades serán reprogramadas debido a emergencia sanitaria

La Coordinación de Atención Médica de Primer Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, informa que la programación de citas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) continúa con normalidad.

El titular de la coordinación, David Valdez Cibrian, explicó que éstas se agendan mediante los mecanismos habituales: vía telefónica al 800 681 2525; digitalmente, en la página electrónica http://www.imss.gob.mx/cita-medica; o de manera presencial, en el consultorio que corresponda.

Sin embargo, se recomienda a la derechohabiencia acudir sólo cuando sea indispensable, para evitar exponerse innecesariamente durante la emergencia sanitaria.

Los pacientes con enfermedades crónicas bajo tratamiento médico, como diabetes e hipertensión, pueden enviar a otra persona a su cita, con la cartilla de salud correspondiente, para que el doctor familiar le proporcione la receta resurtible, que permite obtener su medicamento durante tres meses sin tener que acudir al consultorio.

Las UMF operan en sus horarios habituales, pero se solicita a la derechohabiencia respetar las medidas sanitarias adoptadas: sólo acudir el paciente citado, no llevar niños o adultos mayores y acatar las instrucciones de los filtros instalados en las clínicas del Instituto.

Por otra parte, el coordinador de Atención Médica de Segundo Nivel, Abraham Fernández, informó que están suspendidas las consultas externas de especialidades, en los hospitales No. 1, 7 y 20, en Tijuana; No. 30 y 31, en Mexicali; el No. 8, en Ensenada; el No. 6, en Tecate; y el No.12, en San Luis Río Colorado.

Explicó que la cancelación se debe a la atención que brindan actualmente dichos nosocomios a pacientes con COVID-19. Las citas serán reprogramadas una vez que se superen los niveles de mayor riesgo de la emergencia sanitaria.

No obstante, el servicio de especialidades se brinda a los casos que requieren atención urgente e inaplazable, por ejemplo, los tratamientos oncológicos y de hemodiálisis.

Indicó que el Instituto informará de manera oportuna a la derechohabiencia, las fechas y mecanismos para reagendar las citas en la consulta externa de sus hospitales.