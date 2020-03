Continúa desabasto de gel y cubrebocas por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- En diferentes tiendas de autoservicio, en centros comerciales de la Ciudad de México, se ha registrado desabasto de gel antibacterial y cubrebocas para la venta al público por la pandemia de coronavirus Covid 19.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, se constató que los mexicanos incluso están haciendo compra masiva de atunes y papel higiénico, pero no de jabón antibacterial o desinfectante.

Empleadas de tiendas Soriana de las plazas Forum Buenavista y Vía Vallejo coincidieron en que no hay fecha para que los proveedores les surtan de nuevo los productos, y llevan varios días sorteando la exigencia de sus clientes por la falta de los productos.

En tanto, las plazas comerciales no se han registrado menos afluencia de personas. Trabajadores de algunas tiendas de ropa indicaron que los departamentos administrativos de las mismas no les han dado alguna indicación para maximizar los esfuerzos de higiene, pero sí se les ha recomendado tener disponible gel antibacterial para sus clientes.

