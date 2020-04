Confirma AMLO renuncia de Ricardo Ahued a Aduanas del SAT

Reconoció que su administración no ha podido acabar con la corrupción en las aduanas, por lo que anunció una "limpia".

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Ricardo Ahued renunció como administrador general de Aduanas en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y reconoció que su administración no ha podido acabar con la corrupción en las aduanas, por lo que anunció una "limpia".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal calificó que la corrupción en las aduanas es "un monstruo de 100 cabezas".

"Él me pidió que quiere estar en el Senado. Ricardo Ahued es un hombre integro, es una gente buena, un hombre honesto, fue legislador en Veracruz en los tiempos de la gran corrupción y siendo legislador votó en contra de la aprobación de la cuenta pública de un gobernador y es una gente respetable, pero quiere ayudar en el Senado. Él es senador de la República, ganó por mayoría, es una buena persona, es my querido, muy estimado, porque es una buena persona".

El mandatario señaló que debido a esta salida, "vamos a proponer un cambio en aduanas", y adelantó que esta mañana de viernes tendrá una reunión con Ahued, visita que coincidirá con la de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

"Lo de aduanas, es una asignatura pendiente No hemos podido limpiar"

-¿Es my grande el problema, presidente?, se le preguntó.

-Sí, es como le problema de los homicidios (...) Vamos a seguir avanzando y dando el ejemplo que no haya corrupción, impunidad, contubernio entre delincuencia y autoridades".

"En el caso de las aduanas viene una limpia porque se han hecho intentos, el hasta ahora Director de Aduanas, una gente honesta, integra, pero es un monstruo, lo de aduanas, de 100 cabezas".

López Obrador señaló que los actos de corrupción en las aduanas del país fueron haciéndose costumbre "estos actos de inmoralidad; se fue haciendo costumbre, el influyentísimo".