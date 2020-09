Confía Monreal que se impondrá "buen juicio" en SCJN sobre consulta

Al advertir que no está descalificando a quienes no lo sean, aventuró que hay ministros liberales y que por esa razón, se impondrá "el buen juicio"

CIUDAD DE MÉXICO. - El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, y coordinador de Morena en ese órgano legislativo, Ricardo Monreal confió que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "se va a imponer el buen juicio" y pasará la constitucionalidad de la consulta sobre el enjuiciamiento a los ex presidentes.

Luego de filtrarse que el proyecto del ministro Luis María Aguilar va por declarar inconstitucional la pregunta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal Ávila pidió esperar puesto que aún falta que dicho proyecto se presente y discuta en la Corte. "Es un proyecto que se tiene que valorar, deliberar y discutir en el pleno de la suprema corte de justicia de la nación por lo que representa y por el tema trascendente nacional. Es decir que en los próximos días dentro de los 20 días naturales que tiene la corte para resolver, van a deliberar a debatir todos los ministros", dijo.

Al advertir que no está descalificando a quienes no lo sean, aventuró que hay ministros liberales y que por esa razón, se impondrá "el buen juicio" para atender lo que consideró es un "reclamo impresionante" de la sociedad sobre el tema. Sin embargo, dijo, el Senado de la República respetará la determinación que tomen los ministros, sea cual sea.

"No quiero adelantar vísperas, no deseo aventurarme en un pronóstico sobre la resolución que emitirán, pero estoy seguro que hay ministros de corte liberal. No estoy descalificando a ninguno, pero se va a imponer la razón, el buen juicio y sobretodo atender el reclamo tan impresionante que se tiene sobre este tema", advirtió. "De cualquier forma nosotros el senado la mayoría legislativa respetaremos la decisión de la corte vivimos en un estado de derecho no debemos alterar y todos tenemos que observar Máximo tribunal de justicia diga, resuelva o emita", finalizó.