Condecoran a enfermera de Yucatán por su lucha contra el Covid-19

Steffany Tec Tabasco fue galardonada con la condecoración "Miguel Hidalgo 2020" Grado Collar, la más alta distinción por actos heroicos

VALLADOLID, Yuc. - La enfermera yucateca Steffany Tec Tabasco fue galardonada con la condecoración "Miguel Hidalgo 2020" Grado Collar, la más alta distinción por actos heroicos de difícil repetición que otorga el Estado Mexicano para reconocer al personal de salud ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus, con lo que se convirtió en una de los 58 trabajadores del sector salud de todo el país que recibirá este reconocimiento.

La profesional de la salud, quien presta sus servicios en el Hospital Provisional de este municipio del oriente del Estado, cuya instalación dispuso el Gobernador Mauricio Vila Dosal para fortalecer la atención médica en esa zona de la entidad frente a esta emergencia, fue nominada a esta condecoración por los mismos pacientes a quienes atendió y que en varios de los casos contribuyó a salvar sus vidas, los cuales decidieron plasmar su gratitud en esta convocatoria.

"Me siento completamente feliz, no esperaba recibir este premio, desde el inicio de la pandemia me apunté como voluntaria, soy una apasionada de mi labor, me llena de satisfacción brindar ánimo a mis pacientes, alimentarlos, darles todo mi cariño y afecto y ser el vínculo entre ellos y sus familiares", aseguró Tec Tabasco.

La enfermera yucateca agradeció a quienes la postularon, porque eso quiere decir que la recuerdan y tienen aprecio por lo que pude hacer por ellos, "doy gracias a Dios y siempre daré lo mejor de mí en esta profesión, este reconocimiento no es únicamente para mí, más bien es para todos mis compañeros de equipo del hospital porque todos estamos en el frente en la misma batalla", declaró la mujer yucateca de 26 años de edad, y quien es Licenciada en Enfermería y madre de dos menores de edad.

"Estoy muy orgullosa de ser una enfermera de vocación y actuar con humildad. Me llevo este gran trofeo representando a mi estado, Yucatán. Orgullosa por hacer historia junto con el Gobierno del Estado", dijo.

Para obtener esta distinción, la enfermera yucateca fue nominada por los propios pacientes que han estado ingresados en este hospital, que atiende casos de Coronavirus, quienes hicieron el registro a través del sitio web http://www.condecoracionmiguelhidalgo.gob.mx/