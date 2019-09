Con 24 votos a favor, el Congreso local de Oaxaca despenalizó el aborto

Con una votación de 24 votos a favor y 10 en contra, la legislatura determinó la modificación del Código Penal del estado

Ciudad de México.- Este miércoles, diputadas y diputados que conforman la 64 Legislatura del Estado de Oaxaca celebraron sesión ordinaria para votar por la despenalización del aborto en la entidad. Con una votación de 24 votos a favor y 10 en contra, la legislatura determinó la modificación del Código Penal del estado, para despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación.



En su intervención la legisladora morenista y presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Elisa Zepeda Lagunas expuso que las sanciones que incluye la reforma, contempla la posibilidad de seis a 10 años de prisión por causales como aborto forzado.

Además homologa la legislación local con la norma 046 para el acceso a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, malformación del producto y riesgo para la madre. "No encontramos razones negativas para desaprobar el dictamen. Puede haber razones morales, pero es urgente legislar para frenar la violencia contra las mujeres", dijo. Y añadió que anualmente en Oaxaca se practican aproximadamente más de 2300 abortos, más lo que se realizan en la clandestinidad.

La propuesta legislativa tiene por objeto reformar los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y modifica diversos requisitos para poder practicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Por su parte, la diputada Magaly López Domínguez, quien portó un pañuelo verde en el cuello y en la mano, destacó que "nadie está a favor del aborto, sino de salvar la vida de las mujeres que se ven orilladas a tomar esa decisión".

Asimismo, destacó que organismos internacionales han realizado llamados para no criminalizar la interrupción del embarazo y considerarlo como un derecho humano. "En Oaxaca, el aborto es la tercera causa de muerte materna", destacó. Aclaró que la medida no despenaliza el aborto en su totalidad, sino ajusta las sanciones después de las 12 semanas de gestación.



Con estos cambios, se considera delito de aborto sólo si se interrumpe un embarazo tras la semana 12. Tras no alcanzar los 28 votos requeridos, quedó pendiente la reforma constitucional al artículo 12, con el cual se establecería que el Estado debe proteger la vida desde el nacimiento, y no desde la concepción.

El resultado fue dado a conocer en presencia de medios de comunicación e integrantes tanto de grupos ProVida, como del Movimiento Marea Verde, a favor del derecho de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos. Antes del resultado, a las afueras del recinto legislativo, ambas corrientes realizaron manifestaciones para externar sus posturas respecto al tema.

Luego, se dieron cita en el salón de sesiones para presenciar la sesión. La asistencia sobrepasó la capacidad del salón, por lo que la sesión estuvo a punto de cambiar de sede. Entre tanto, antes de la votación, diputados protagonizaron una discusión, señalando que algunos de ellos propiciaron el desorden en el sitio y como consecuencia, un lugar abarrotado que no contaba con las condiciones necesarias de protección civil,, pero finalmente se acordó exhortar a la audiencia a guardar el orden y celebrar la sesión.