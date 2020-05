Cómo los artistas pueden ser actores de cambio durante el COVID-19

Los artistas han jugado a menudo un papel clave en los movimientos sociales alrededor del mundo, abordando temas que van desde la inmigración, la política, hasta la búsqueda de la paz. Y es que, a través de sus talentos expresivos, pueden desafiar las narrativas culturales, crear imágenes e inspirar emociones de una manera en que los métodos políticos rara vez lo hacen, fungiendo así como grandes agentes sociales.

En un ensayo de 2013 titulado "Cambia la cultura, cambia el mundo", la artista Favianna Rodríguez lo expresa de esta manera: "Puedes asistir a un mitin o votar, pero también lees libros, escuchas música, te involucras con el arte visual, enciendes la radio y creas tu identidad a través de la cultura. Los artistas son centrales, no periféricos, para el cambio social. Para tener los movimientos que hacen la ola, necesitas trabajadores culturales".

El arte siempre ha acompañado a los movimientos sociales y los tiempos en los que vivimos no son la excepción, pues han nacido diferentes campañas que buscan crear conciencia sobre los riesgos del COVID-19, recordarle a la gente que debe permanecer en casa o que buscan ayudar a las comunidades que se enfrentan a las turbulencias económicas que están dejando las medidas para evitar propagar el virus.

Un ejemplo de ello, es el Hotel El Ganzo, el cual creó la campaña llamada #GanzoAyuda, con el fin de responder a las causas de emergencia sanitaria y económica ocasionadas por la propagación del COVID-19 en la comunidad La Playita, en San José del Cabo, Baja California Sur. Esto se debe a que la mayor parte de los ingresos de esta comunidad provienen de la actividad turística de la zona, misma que está detenida por completo.

En esta campaña, la cual cuenta con el apoyo y respaldo de Puerto Los Cabos, Los Cabos Children´s Foundation, Fundación Questro, Alianza Comunitaria de Baja California Sur, Casas Ritz y Fundación de Pablo, los artistas juegan un papel primordial, pues ayudan a que el mensaje llegue lo más lejos posible. La recaudación de fondos es apoyada por destacados músicos y artistas visuales ex-residentes de Hotel El Ganzo como Laureana Toledo, Jenny and the Mexicats, Caloncho, Isauro Huízar, The Whitest Boy Alive, Aldo Chaparro, Technicolor Fabrics, Saner, Hello Seahorse!, Marcos Castro, Alvaro Ugarte, Third Eye Blind e Iván Krassoievitch.

Esto es una muestra de que el arte puede ayudar a los miembros más vulnerables de la sociedad, transmitiendo mensajes que busquen hacer eco para generar apoyo.

Con lo recaudado en campaña, El Ganzo, con el apoyo de la comunidad artística, espera apoyar a más de 600 familias de La Playita con la entrega de alimentos calientes avalados por un nutriólogo, medicamentos, despensa e insumos sanitarios e higiénicos básicos.Para más información sobre la campaña y las donaciones, se puede ingresar a la página: www.elganzo.com/ganzoayuda.