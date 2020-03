"Como gobernantes estamos obligados a ser empáticos con mujeres"

el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, exhortó a los gobernantes de todos los niveles a ser empáticos con las mujeres que sufren maltratos

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 8 de Marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, exhortó a los gobernantes de todos los niveles a ser empáticos con las mujeres que sufren maltratos y violencia y pidió no aceptar como nuestra realidad que sufran discriminación.

En un mensaje en sus redes sociales, Aureoles Conejo pidió a los gobernantes hacer suya la causa de las mujeres y apoyarlas.

Recordó que en el transcurso del día que habrá manifestaciones de mujeres y exhortó a los gobernantes, desde el Presidente hasta autoridades municipales, a que cuiden "que salgan bien" y no se permita que haya provocadores para que luego "se culpe a las mujeres de actos vandálicos", dijo.

Señaló que hoy habrá miles de mujeres y niñas en las calles expresando su repudio a los actos de violencia y discriminación que padecen todos los días.

Dijo que no se puede aceptar que las mujeres sufran violencia diversa, cuyo "grado más extremo son los feminicidios", por lo que pidió a hacer suya la causa de las mujeres.

Destacó que en el caso de Michoacán, estará atento al desarrollo de las manifestaciones para garantizar la seguridad de las mujeres que participen en las movilizaciones.

loading...

MÁS SOBRE Nacional