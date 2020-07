Clausura Laura Fernández negocios por violar las medidas de prevención del covid-19

En Puerto Morelos no se permitirá que se pongan en riesgo la salud y la vida de las personas, ni perder lo que se ha ganado en la recuperación económica del municipio, dijo categórica la alcaldesa Laura Fernández Piña, quien destacó que habrá mano dura contra quienes violen disposiciones sanitarias en esta emergencia sanitaria a causa de la pandemia de Covid-19.



"Atravesamos un momento crítico en todo el estado con el repunte de contagios y el aumento en la ocupación hospitalaria en Quintana Roo, por lo que es imprescindible la colaboración responsable de todos, sin excepción. No debemos bajar la guardia ni relajar las medidas de prevención contra el coronavirus SARS CoV-2", recalcó la Presidenta Municipal.



En este sentido, reiteró que el ayuntamiento será vigilante puntual de que todo tipo de establecimiento en el municipio, cumpla las disposiciones para contener la enfermedad, respetando los estrictos protocolos sanitarios que se han puesto en marcha en esta nueva normalidad que se vive a nivel mundial. "Quien incumpla las disposiciones en materia de prevención del Covid-19, sin importar el giro o tamaño de la empresa, recibirá las sanciones correspondientes, que incluso pueden ser clausuras", advirtió Fernández Piña.



El pasado viernes, la Dirección de Fiscalización del ayuntamiento colocó sellos de clausura a dos centros de consumo en el hotel The Fives Oceanfront Puerto Morelos, entre ellos el club de playa RoMarley, una franquicia que comercializa el hijo de la leyenda del reggae Bob Marley, luego de que se organizara una fiesta que congregó a más de 200 personas, sin respetar medidas básicas como la sana distancia y el uso obligatorio del cubrebocas. La dependencia informó que se aplicarán sanciones económicas a sus operadores.



"No toleraremos ningún acto irresponsable que ponga en riesgo lo ya avanzado en la reactivación de la economía de Puerto Morelos, porque de ello dependen miles de empleos y el bienestar de las familias, y de ello dependen dos cosas prioritarias de mi gobierno, la salud y la vida de las personas", indicó la alcaldesa.



Al respecto, insistió en el llamado a la ciudadanía a redoblar esfuerzos para contener la enfermedad, sin caer en la confianza de que Puerto Morelos es el municipio con el menor número de casos confirmados. Es necesario, dijo, no descuidar en ningún momento cada una de las medidas de prevención que se han puesto en marcha, entre ellas respetar la sana distancia y el uso obligatorio del cubrebocas.



"Está en nuestras manos convertirnos en heroínas y héroes anónimos en el combate al Covid-19, en protegernos y proteger a los que nos rodean, en poder hacer que despunte la economía y pronto avanzar –y no retroceder- en el Semáforo Epidemiológico Estatal, que nos ubica en estos momentos en color naranja", finalizó Fernández Piña.

