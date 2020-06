Claudia Vargas Torres presenta su libro "La cocina de mis ancestros"

Es una publicación de Lapicero Rojo Editorial

TIJUANA.- La cocina como tradición familiar, así como momentos de la infancia en torno a la preparación de platillos, es lo que reúne Claudia Vargas Torres en su libro "La Cocina de mis ancestros", que presentó en la página de Lapicero Rojo Editorial.

En entrevista vía telefónica para EL MEXICANO, Claudia Vargas dio detalles de esta publicación, con la que debuta en el mundo editorial. "La cocina siempre ha estado presente en mi familia, hay recetas que se han manejado desde mi niñez, he tenido la fortuna de que mis recuerdos estén alrededor de una cocina, ya sea la de mis abuelos o cuando mi madre cocinaba, y yo misma, cocinando me he dado cuenta de que todos los recuerdos se van alrededor de una tacita de café hasta un buen platillo", admitió.

Fue a partir de esta reflexión, que surgió la idea de escribir "La cocina de mis ancestros", libro que entre anécdota y recetas, comparte ocho platillos y su preparación. "Es una combinación de lo que yo era en ese tiempo, los recuerdos de mis ancestros, hay fotografías de mis antepasados, por ejemplo, en la fotografía de la portada esta mi tatarabuelita, quise presentar algo muy mío, muy genuino, ni es un recetario ni anecdotario, sino la combinación de los dos, no tiene ficción, todos las anécdotas fueron reales, de mi niñez y alrededor de este platillo", dijo.

"Por ejemplo, la cocina de mi abuelo Amador, cuando él preparaba una salsa de molcajete, al contar te voy relatando lo que sucedía en esa cocina, en esos momentos, qué pasaba, qué contábamos y de qué hablábamos y cómo él nos respondía, todas la historias son reales, las evoqué desde la emoción, desde el sentimiento", continuó.

La autora, tiene como profesión la psicología, a la vez que es amante de la fotografía, con respecto al trabajo de documentación para escribir este libro, recordó: "Al estudiar psicología transgeneracional, en esa etapa tenía que realizar una investigación de mi árbol genealógico, empecé a realizar la investigación y en ese transcurso fueron llegando las fotografías, me puse a investigar, esto fue lo que resulto".

¿Cocinar es un acto de amor? Para Claudia, sí lo es: "Desde una taza de café es un actor de amor una forma de decir `quiero que te sientas cómodo`, la cocina viene acompañada de dar, de hacer y sí, totalmente es un acto de amor".

La comida en familia es una tradición que ha evolucionado con el tiempo, ante ello, expresó: "No ha cambiado en cuanto al darse, cambia la manera en cómo se da, los tiempos han evolucionado, si tú sales un domingo a la hora de la comida vas a encontrar los restaurantes llenos, en familia, se sigue procurando dar ese amor desde otra dinámica".

Aunque ha escrito desde que tenía siete años, fue hace una década cuando Claudia Vargas decidió emprender un proyecto literario con la visión de publicar su primer libro. "Me gusta escribir, desde los siete años, pero hace diez años vi la posibilidad de publicar, sin embargo, era el miedo de gustar, de hacerlo bien. Si eres asiduo en escritura y lectura te alimentas, un escritor se alimenta de libros, autores, un escritor siempre está preguntándose ¿qué?, ¿para qué? y ¿cómo?, siempre investiga, cualquier idea que tenga en mente", confesó.

Claudia Vargas Torres presentó su libro en una sesión en vivo por la página de Facebook de Lapicero Rojo Editorial, en la que estuvo acompañada por Nora Rodríguez García, autora de Ciudad de México, y Gloria Blanca López de Pátzcuaro, Michoacán, así como Jazmín Lozada, de la misma casa editorial.