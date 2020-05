CFE será Operador Móvil Virtual y llevará internet a zonas rurales

El internet brinda oportunidades de desarrollo a todo aquel que tiene acceso. Ya sea a través del comercio electrónico, la medicina remota o la educación a distancia, la web es una ventaja. El problema es que a las grandes empresas no les resulta atractivo llegar a las zonas rurales, por lo que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos buscará conectar a esas comunidades.

El Director General de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, Raymundo Artis, dio a conocer un plan nacional de despliegue a través del cual la empresa estatal se encargará de llevar conexión a internet a zonas rurales y alejadas del país que, por no generan un interés comercial a los operadores privados no cuentan con el servicio.

De acuerdo con cálculos de CFE alrededor de 30% de los mexicanos aún no tienen acceso a internet, porcentaje que representa a unos 36 millones de personas que están perdiendo oportunidades.

Por ello es que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos cerró un acuerdo con el operador de la Red Compartida, Altán Redes para utilizar el espectro de 700 MHz e implementar infraestructura en cinco fases, las primeras dos ya están en marcha.

Al respecto Altán Redes, empresa mexicana de telecomunicaciones, señaló en un comunicado: "con el objetivo de incrementar el acceso a internet de alta calidad mediante más cobertura y mayor competencia, firmamos un contrato para brindar servicios mayoristas a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, convirtiendo a esta empresa del Estado en un Operador Móvil Virtual de la Red Compartida".

De acuerdo con los planes presentados, el primero paso contempla la instalación de 2 mil routers de internet inalámbrico en mil puntos de atención prioritaria, lo que permitirá que escuelas, clínicas y centros de integración de pequeñas comunidades rurales se beneficien con la conectividad de la Red Compartida.

Para 2021 el objetivo será cubrir 3 mil 828 localidades en el centro, occidente, Golfo de México y la Península de Yucatán; así como 590 poblados de Guerrero, Chiapas y Sonora.

Más adelante se buscará llevar internet a 706 localidades de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Durango, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Para el año 2023, cuando se alcance la última etapa, el despliegue de la estatal se enfocará en ofrecer interconexión en las penínsulas del país, lo que beneficiará a alrededor de 904 localidades.

Además de llevar acceso a los ciudadanos en general, la intención de este proyecto, según dijeron los involucrados, es brindar servicios fijos o móviles a unidades médicas y centros integradores a través de la fibra óptica de la CFE.

"Esta alianza hará posible uno de los más grandes proyectos para eliminar la brecha digital y dotar de conectividad a comunidades rurales de México, las cuales hasta ahora permanecían privadas de este factor fundamental para su desarrollo social y económico", expuso Altán Redes.

MÁS SOBRE Nacional