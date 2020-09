CEO de Coca Cola visita al presidente Andrés Manuel López Obrador

"Hablamos de varios temas: apoyo a pequeños comerciantes, impuestos, la campaña de orientación nutricional, etiquetado e inversiones", mencionó el mandatario

CIUDAD DE MÉXICO. - Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que el director ejecutivo a nivel mundial de Coca-Cola, James Quincey, lo visitó en Palacio Nacional.

"Hablamos de varios temas: apoyo a pequeños comerciantes, impuestos, la campaña de orientación nutricional, etiquetado e inversiones", mencionó el mandatario.

Dijo que fue un "diálogo respetuoso, constructivo y franco".

En la imagen que subió AMLO a su Twitter se ve a un costado Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Me visitó el director ejecutivo a nivel mundial de Coca-Cola, James Quincey. Hablamos de varios temas: apoyo a pequeños comerciantes, impuestos, la campaña de orientación nutricional, etiquetado e inversiones. Fue un diálogo respetuoso, constructivo y franco. pic.twitter.com/RKnQyQDyA8 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2020

Hace un par de días, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está en desacuerdo con la propuesta de la bancada de Morena en el Senado de gravar refrescos, cigarros y alcohol para evitar su consumo, pues aseguró que no se puede "traficar con la salud del pueblo".

El Ejecutivo federal señaló que es obligación del gobierno federal realizar campañas de orientación nutricional donde se informe de los riesgos en consumir alimentos chatarra, los cuales contienen altas cantidades de azúcar, sal y químicos.

"Creo que no deben de aumentar los impuestos en términos reales, se va a aumentar lo que es inflación, pero no en términos reales.

"En el caso de los refrescos y productos industrializados, refrescos, cigarros, alcohol, siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el gobierno tenga de esa forma dinero y pueda llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, tabaquismo, contra los alimentos chatarra. No estoy de acuerdo con eso, porque no se puede traficar con la salud del pueblo, no es ´dame y así ya puedes vender tus productos´", dijo.