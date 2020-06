CDMX seguirá en semáforo rojo; dan revés a reaperturas

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la capital del país se mantendrá en semáforo rojo por la epidemia de coronavirus , por lo que no se regresarán algunas actividades como se tenía planteado.

Si se lograba pasar al semáforo naranja, el gobierno capitalino tenía planeado que el 22 de junio se habrían permitido regresar tianguis y mercados. El 23 de junio, reabrirían negocios del Centro Histórico.

Para el 24 de junio se retomarían labores los hoteles de la capital a un 30% de su capacidad, mientras que los restaurantes operararían al 40%; en tanto, el 25 de junio, los centros comerciales y tiendas departamentales reabren a un 30% de su capacidad. Y el 28 de junio los servicios religiosos retomarían sus labores a la mitad de su capacidad.

No obstante continúan las actividades que reabrieron esta semana como la reactivación de la industria manufacturera reactiva sus actividades, la finalizaron del hoy no circula temporal, el regreso del Comercio de barrio y de algunos servicios profesionales, científicos y técnicos, vinculados con las industrias que operan durante el semáforo rojo y naranja.

MÁS SOBRE Nacional