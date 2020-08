Campesino acusa a hospital de negligencia médica

Sumado a esto debía alrededor de 1 millón de pesos por tratamientos médicos

Metepec, México. - Durante el noticiero de Ciro Gómez Leyva, se dio a conocer el caso de Jesus, un hombre que buscaba un hospital para que pudieran atender a su esposa María por coronavirus. Esto por no encontrar camas disponibles, ante esto llegaron al Centro Médico ISSEMYM centro médico destinado para trabajadores del Estado de México.

A partir de aquel día, Don Jesús ha estado al pendiente de la salud de su mujer, descuidando sus cosechas. "Desde ahí empezó este calvario que hasta el momento no ha tenido fin. Aquí he estado, sin poder moverme, para conocer el estado de salud de mi esposa", mencionó el campesino al noticiero.

Luego de semanas, María mejoró de salud pero el tratamiento médico endeudó a Jesús con casi un millón de pesos, el Centro Médico ISSEMYM aparentemente le condonó su deuda y dieron de alta a María con un mejor estado de salud.

Durante el reportaje el hombre declaró lo siguiente dando su versión de los hechos "El día 3 de este mes, a mi esposa la dieron de alta sabiendo que no estaba apta para salir del hospital". La razón también la platica el campesino: "No estaba apta. Porque mi esposa tenía unas llagas que no curaron, una infección muy fuerte".

Menos de una semana después de que la dieran de alta, María tuvo que volver a ser hospitalizada por lo que Don Jesús cataloga este caso como negligencia médica por parte del hospital.