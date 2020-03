Camila Sodi está en aislamiento, podría tener Coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de una historia de Instagram Camila Sodi dijo a su audiencia que podría ser portadora de Covid-19 ya que estuvo en contacto con una persona que resultó tener el virus.



"Un amigo muy cercano con el que estuvimos tiene, testeo positivo y pues entonces lo más probable es que nosotros también", afirmo Sodi, quien aún no se ha realizado un test personal. "No vale la pena ir a hacernos la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal y porque creo que hay pocas pruebas y hay que dejárselas a la gente que se siente muy mal o que está en riesgo, la gente mayor", expresó.



La actriz aprovechó para recomendar a aquellos que sí tienen síntomas significativos como fiebre alta, que acudan al médico para solicitar una prueba. Por lo pronto, las medidas que ella y su familia han acatado es quedarse aislados en casa.



"Mándenme videos, ideas, todo que aquí estoy", aconsejó a sus seguidores.

Al parecer la actriz se encuentra en México actualmente y en sus redes ha compartido un poco de su día a día durante la cuarentena, por ejemplo que ha comenzado a cocinar.