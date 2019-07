Bomberos y Protección Civil emiten recomendaciones para prevenir riesgos en temporada de calor

Como medida para prevenir a la población que sean afectados o víctimas de las consecuencias derivadas del alza a las temperaturas

Playas de Rosarito, B. C.; lunes 29 de julio del 2019.- El VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, por medio de las direcciones de Bomberos y Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones ante la llegada de la temporada de calor y el aumento de la sensación térmica propias del verano.

Lo anterior, como medida para prevenir a la población que sean afectados o víctimas de las consecuencias derivadas del alza a las temperaturas, que pueden superar los 30 grados centígrados, como son los incendios forestales y siniestros en viviendas, comercios y baldíos; además de problemas a la salud como el llamado "golpe de calor", deshidratación, malestares estomacales y otros a causa de la sobre exposición a rayos solares.

Por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal, se pide a la comunidad prevenir sobre todo a niños, adultos mayores y enfermos, que son los sectores de mayor vulnerabilidad.

Se debe evitar el "golpe de calor", que ocurre principalmente por exposición directa e intensa a las altas temperaturas y rayos solares, entre otras causas, que provoca deshidratación extrema, vómito, descenso de presión arterial e incluso la pérdida del conocimiento; lo que se puede evitar tomando más líquidos, y evitando la cafeína, las bebidas azucaradas y alcohólicas.

También se recomienda usar ropa ligera y de colores claros, sombrero o sombrilla, bloqueador solar; no exponerse en horas de mayor radiación, no trabajar ni ejercitarse al aire libre y no estar en autos estacionados ni cerrados; y cuidarse de malestares estomacales consumiendo alimentos inmediatamente después de prepararlos, lavar con jabón y agua las frutas y verduras que se comen crudas; entre otras acciones.

Para evitar y prevenir casos de incendios tanto en zonas forestales como urbanas, el Gobierno Municipal recomienda cortar el pastizal o maleza seca que pueda resultar flamable, principalmente en baldíos y cerca del hogar.

Se exhorta también a abstenerse de hacer fogatas y quemar basura, evitar el uso de instalaciones eléctricas irregulares, como los llamados "diablitos"; y asegurarse de que objetos como fósforos, fuegos artificiales o encendedores se encuentren fuera del alcance de los niños.

En prevención de estos incidentes, se deben atender recomendaciones de las autoridades a través de medios de comunicación o redes sociales oficiales; y de presentarse contingencias o percances derivado de las altas temperaturas se debe llamar al número de emergencia 9-1-1, las 24 horas del día.