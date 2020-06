Bancos abrirán sucursales en diferentes horarios

El gobierno de la Ciudad de México y la Asociación de Bancos de México (ABM) informaron que a partir del miércoles 10 de junio todas las sucursales bancarias que operan en la Ciudad de México iniciarán operaciones a partir de las 10 de la mañana, con el objetivo de disminuir aglomeraciones de los usuarios.

En videoconferencia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el objetivo es reducir la presencia de usuarios en horario pico.

Según la funcionaria, esto aplicará solamente en horarios de apertura de las sucursales bancarias, ya que en el cierre las instituciones financieras manejan horarios distintos.

En tanto, el gobierno de la Ciudad de México y la ABM exhortaron al sector privado para que los pagos de nómina no sean los días 1 y 15 y distribuir la afluencia de clientes.

"La diversificación de los días de pago que ya estamos trabajando con distintas cámaras y empresas de modo que no todos se concentren el día primero y el 15, o dependiendo si toca en viernes, que sea el día previo para que no haya concentración de personas, y estamos en posibilidad de pláticas con otros esquemas que utilizan cajeros automáticos y otros mecanismos para entregar los recursos", dijo la jefa de gobierno.

El presidente de la ABM dijo que mientras no haya otra indicación por parte del gobierno de la Ciudad de México, el 24% de las sucursales bancarias se mantendrán cerradas y el resto con las medidas de prevención que se han aplicado desde la contingencia sanitaria, donde destaca que 53 mil personas seguirán trabajando a distancia.

Asimismo, el directivo añadió que se está trabajando con otros gobiernos estatales para disminuir la afluencia de usuarios, tal es el caso de Guerrero y Sonora; sin embargo, ninguna otra entidad del país tiene el mismo comportamiento que la capital del país.

