Bajarán a pasajeros que no usen cubrebocas en Huixquilucan

HUIXQUILUCAN, Méx., julio 28 (EL UNIVERSAL).- Ante la pandemia por Covid-19, los pasajeros que no utilicen cubrebocas serán bajados del transporte público que circula por este municipio y se sancionará a los transportistas que no respeten la ocupación permitida en semáforo epidemiológico color naranja, informó el alcalde Enrique Vargas del Villar.



Informó que autoridades municipales articularon operativos permanentes para garantizar que choferes y pasajeros utilicen cubrebocas en todo momento mientras viajan en camionetas, camiones y taxis que circulan por este municipio.

"Quien no use cubrebocas no podrá subir y será bajado de unidades de transporte público, por autoridades municipales", afirmó el presidente municipal.



Los operativos al transporte iniciaron alrededor de centros comerciales de Interlomas, pero se realizarán en todo el municipio, tanto en puntos limítrofes con la Ciudad de México, como con el municipio de Naucalpan, así como en la zona tradicional, popular y residencial, indicaron autoridades.

En semáforo epidemiológico color naranja, el transporte público de pasajeros del Estado de México deberá operar a 80% de su capacidad, informó el secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal.



Esto aplica para autobuses, minibuses y vagonetas, que deberán llevar 20% de sus asientos vacíos para evitar saturación y prevenir contagios por Covid-19, mientras permanezca el color naranja en el semáforo epidemiológico.



El Mexibús y todas las unidades de transporte masivo, que operan con autobuses articulados, tendrán que seguir operando al 50% de su capacidad, mientras que los taxis deberán circular hasta con tres personas a bordo, como se venía haciendo cuando el semáforo se encontraba en máxima alerta sanitaria, indicó el secretario de Movilidad.



En Huixquilucan, pasajeros señalaron que en rutas como la 85 no todos usan cubrebocas, "ni los choferes"; mientras que la 76, por las mañanas, "llevan pasajeros hasta parados".