Ayuda a afectados es apoyo directo a la gente: AMLO

ATLIXCO, Pue., septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que se está avanzando en la reconstrucción de viviendas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la cual se han invertido alrededor de 35 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta ayuda no es por medio de créditos, sino de apoyos directos a la gente por lo que no le importa que lo tachen de "populista".



Acompañado del gobernador Miguel Barbosa y en visita a una vivienda reconstruida tras el movimiento telúrico de hace tres años, el titular del Ejecutivo federal señaló que el gobierno está hecho para procurar la felicidad del pueblo.

"Me da mucha satisfacción poder decir que se está avanzando. Es una inversión global de alrededor de 35 mil millones de pesos. No se trata de créditos, se trata de apoyos a la gente y a las comunidades, a los pueblos.



"No tienen que devolver nada, es una ayuda a quien lo necesita, porque eso es el gobierno, para eso es el gobierno, para ayudar. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, el gobierno nuestro es un gobierno que da al pueblo. No me importa que nos tachen de populistas; si ayudar al pueblo es ser populista, que me apunten en la lista, porque eso es el gobierno, para eso es el gobierno, para procurar la felicidad del pueblo", comentó.



Durante su gira de trabajo por Puebla, el mandatario se detuvo frente a un rosal en Atlixco donde mencionó que se está evaluando el programa de reconstrucción para la gente afectada por los sismos del 19 de septiembre de 2017.

Finalizó diciendo frente al rosal "esto es belleza, esto es México, esto es la vida".