Avioneta se estrella con una barda de campo de softball en Holbox

Los hechos se registraron la mañana de este sábado

CANCÚN, QR.- Una avioneta tipo cessna perdió los frenos al aterrizar en el aeródromo de Holbox este sábado y se estrelló con una barda del campo de softball de la isla, sin que la tripulación resultara lesionada.

Los hechos se registraron la mañana de este sábado cuando la aeronave, tripulada por cinco turistas -tres extranjeros y dos mexicanos, además del piloto y copiloto- aterrizaban sin problema. Sin embargo, al concretar el aterrizaje, los frenos de la avioneta fallaron lo que provocó que se derrapara por varios kilómetros y la hizo cruzar hasta el campo de softball y terminar en una barda metálica.

Al sitio llegaron elementos de la Policía de Holbox, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) para auxiliar a los pasajeros que resultaron ilesos, según el alcalde Idalberto Cetina Alcocer. "Bendito sea Dios no pasó a mayores. Lo que nos dice el capitán es que estaban aterrizando bien, pero que se confió, los frenos no le entraron y se patinó hasta chocar con una barra ahí en el campo de softball.

"Yo quise que trasladáramos a los pasajeros a la clínica, pero me dijeron que no, que estaban bien, eso sí, asustados, pero no presentaban lesiones. Entonces se fueron", dijo. Versiones de los pobladores indican que el piloto atendió a los turistas y la policía no tuvo oportunidad de tomarles una declaración y constatar que se encontraban bien.