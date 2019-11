Autoritarios piden guerra por Culiacán y ataque a LeBarón: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ante los hechos de violencia como en Culiacán y el asesinato de la familia LeBarón -Langford, se han alzado afanes autoritarios que piden el uso de la fuerza y la guerra.

No obstante, el mandatario dijo que su gobierno seguirá con la misma política de atender las causas que originan la violencia y la inseguridad.

"Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero eso no nos va a frenar, al contrario en las crisis se definen las más posturas. Por ejemplo la violencia desde Culiacán hasta la familia LeBarón alentó, despertó, los afanes autoritarios del uso de la fuerza, lo que llevó a declararle la guerra al narcotráfico".

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario dijo que sin diagnóstico se tomó la decisión de iniciar una guerra pensando que de esa manera se iba a tener legitimidad, pero resultó un fracaso.

"Hasta eso que es lamentable ayuda a la definición porque se vivía en una especie de enajenación, porque nunca en el periodo neoliberal se habló de atender las causas que generaban la inseguridad y la violencia, todo era resolverlo con penas más severas, más duras, cárceles y los personajes más siniestros manejaban el tema de la seguridad con esa concepciones".

Señaló que su gobierno no dejas de atacar las causas que originan la violencia porque es la forma más eficaz y humana para resolver el problema.

