Ataques de AMLO contra la prensa incitan a la violencia: SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador incita a la violencia con sus sistemáticos ataques a los medios de comunicación.

En un comunicado, la SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas, con sede en la ciudad de Miami Florida, aseguró que los ataques del mandatario mexicano a medios nacionales e internacionales pueden alentar a algunos individuos a perpetrar agresiones físicas contra los periodistas y los propios medios de comunicación.

A continuación el comunicado íntegro de la SIP

La SIP califica de incitación a la violencia los ataques de AMLO contra la prensa

Miami (27 de mayo de 2020).- El presidente de la SIP, Christopher Barnes, dijo que si bien el periodismo como cualquier otra actividad está abierta a la crítica, advirtió que el sesgo autoritario, ideológico y despectivo con el que López Obrador ataca a los medios, puede motivar a aquellos individuos que solo necesitan una excusa para generar violencia y atacar físicamente a los periodistas y medios.

En forma sistemática y periódica, el presidente López Obrador aprovecha sus conferencias de prensa matutinas para estigmatizar a los medios de comunicación, en especial a los diarios de referencia, EL UNIVERSAL y Reforma, a los que califica cotidianamente de amarillistas, corruptos, alarmistas, calumniosos y opositores.

Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, agregó que "en un país con altos índices de violencia, la actitud presidencial es como tirar gasolina al fuego". El 13 de mayo, el diario Reforma recibió amenazas de que arrojarían bombas contra su sede si persistían sus críticas contra AMLO.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, expresó que "las campañas sistemáticas de desprestigio de López Obrador también han apuntado contra medios internacionales como The Financial Times, The Washington Post o El País", entre otros.

"Lo que resulta extremadamente peligroso es la obstinación del presidente contra la prensa, incluso durante la crisis sanitaria del Covid-19 que afecta al país y requiere la mayor concentración del jefe de Estado", enfatizó Rock, director del sitio de noticias, La Silla Rota, Ciudad de México, México.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami.

