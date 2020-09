"Aspirantes de Morena dieron dinero al TEPJF"

La noche de este viernes, Porfirio Muñoz Ledo compartió en su red social el documento de los magistrados del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Porfirio Muñoz Ledo acusa que candidatos a la presidencia de Morena han metido dinero a la corrupción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el propósito de lograr el control del partido y ser quienes pongan a los aspirantes a las 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados y alcaldías por las que se competirá en las elecciones intermedias de 2021, y así ganar peso e influir en la sucesión presidencial.

"Hay dos, una compañera y un compañero que son candidatos a la dirigencia del partido de los que se sabe o se dice que son quienes más han metido dinero en el tribunal", dice Muñoz Ledo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Adelanta que este día solicitará al Comité Ejecutivo Nacional de Morena que se exija la declaración patrimonial de quienes están concursando por el liderazgo del partido, y que se pida información a la Contraloría de la Cámara Baja y también la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), porque también empieza a circular dinero en efectivo, cuando menos en nueve estados de la República.

"Aquí hay futurismo, en el fondo. Son grupos de poder internos del partido que quieren tener una mayoría interna de gobernadores, en el Congreso y de presidentes municipales para pesar en la elección presidencial", subraya.

La noche de este viernes, Porfirio Muñoz Ledo compartió en su red social el documento de los magistrados del TEPJF, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, quienes denuncian al presidente del tribunal por abuso de sus atribuciones y por ordenar al INE acciones a su parecer ilegales, como es que mediante encuestas sea electo el dirigente de Morena.

Muñoz Ledo, quien como presidente del Congreso de la Unión puso en manos de Andrés Manuel López Obrador la Banda Presidencial hace dos años, afirma que de estos actos ilegales y ambiciones de poder que llegan a la corrupción del Tribunal Electoral, no ha hablado con el Jefe de Estado, pero que él tiene conocimiento de que está atento a los hechos que confirman lo que ha denunciado durante años sobre los órganos electorales.

Las maniobras que se llevan a cabo en el tribunal "para muchos eran una sorpresa, del TEPJF y otros magistrados, de prestarse al soborno, en casos muy graves, como el de la elección de la Mesa Directiva de Morena".

Rodríguez Mondragón y Otálora Malassis afirman que el titular del TEPJF "ha estado retrasando las sesiones para que no se discuta el problema del método de elección interna del partido".



La resolución de que se lleve a cabo una elección por medio de encuestas "es totalmente contraria a la ley y obliga al Instituto Nacional Electoral a intervenir en el proceso interno de elección de presidente de Morena".

Porfirio Muñoz Ledo, quien es candidato en esta contienda y que señala que se encuentra en las encuestas "en una proporción de dos a uno de mi inmediato contrincante", ha denunciado la ilegalidad y la corrupción de magistrados electorales.

Asegura que ha estado en contacto con los magistrados y ha convencido a algunos de que "deben actuar con probidad y legalidad" y, sin embargo, dice Muñoz Ledo, "vuelven a las andadas, porque hay mucho dinero de por medio".

En la charla, el legislador decano lamenta: "Lo más grave es que el dinero para la corrupción del tribunal ha venido de los propios contendientes de Morena".

En tono de broma refiere que "ni al PAN ni al PRI les interesa meterse en esto, y menos a un empresario", por lo que, remarca, "lamento profundamente que en los procesos internos de Morena se está invirtiendo dinero mal habido".

Advierte que si la corrupción se generaliza, "en el partido se acaba la esperanza de la democracia por la que el pueblo nos eligió".

A la pregunta de qué piensa el presidente López Obrador de los hechos que denuncia, el diputado federal dice: "No he cambiado impresiones con él, pero sé por sus colaboradores cercanos que está muy pendiente de este asunto que confirma muchos de los argumentos en contra de los órganos electorales".

El expresidente de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro manifiesta que su denuncia debe servir para que el INE actúe con apego a la ley, y que el intento corruptor fracase.

La situación, recalca, "la he comentado con el presidente del organismo, Lorenzo Córdova Vianello, quien está consciente de que el TEPJF está ordenando acciones ilegales".

Afirma que el INE "está entre la espada y la pared; es héroe o es víctima, pero hasta ahora recurre a la vieja práctica de Poncio Pilatos", y reitera lo que ha dicho: "Nadie puede ser obligado, ni menos una autoridad, a ir contra el Estado de derecho".

En momentos definitorios de este asunto, Muñoz Ledo asevera: "Esperaríamos del instituto que no exhiba alguna cobardía ni complicidad con el Tribunal Electoral que le ordenó hacer encuestas con empresas encuestadoras ajenas al INE, fingiendo ignorar que dentro de sus facultades no está esa". Y recuerda el principio de que una autoridad puede actuar sólo como está ordenado y normado por la ley.

A Muñoz Ledo se le pide evidencia de que hay sobornos a magistrados electorales, y responde que "el árbol se conoce por sus frutos. Han tomado decisiones claramente parciales; yo no digo cómo llegan los cheques, y sí puedo afirmarlo que hace tiempo ha sido claro".

Considera que "el Presidente necesita tener un partido sólido, institucionalizar más las instituciones, para no ir a todos los debates, que es lo que hace en las mañaneras. Es el jefe del Movimiento y es muy útil y funcional tener un partido con responsabilidad propia, que vaya a los debates públicos que concilie intereses internos y que no permita que ningún grupo o facción se apodere de la organización".

El presidente López Obrador "sabe de la gran utilidad de tener un partido orgánico, y es lo que no quieren [los que buscan la dirigencia], prefieren ir por la piñata y quedarse con más jícamas, y nosotros no podemos volver a los viejos tiempos del PRI, necesitamos un partido de gentes libres, no de levantadedos, sino de gentes que tengan opinión".

Reitera que aspira a presidir Morena para que evolucione. "Un partido con este poder no tiene escuela de cuadros, como la que tuvo en su momento el PRD, actividad de la que se encargaba Alejandro Encinas, un tipo muy orgánico, muy serio, es decir, hemos hecho cosas mejores en el tiempo".

Comenta que en Morena se tienen "políticos que están a la mitad de su carrera y se desbordan de ambición, como si fuéramos un partido sexenal", cuando el PRI tiene 90 años de existencia y el PAN, 80, "y estos cuates, estos personajes que no tienen formación política, están pensando en un partido de un sexenio".