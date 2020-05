Así serán los nuevos protocolos de los gimnasios en México

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (AMEGYC) presentó esta mañana de miércoles los protocolos que deben seguir en cuanto se permita el acceso a sus instalaciones.

Rodrigo Chávez, presidente de la AMEGYC explicó el futuro cercano de las áreas deportivas, mismas que se mantienen cerradas y que tendrán diversos cambios por la pandemia Covid-19.

"Por ejemplo, tendremos que separar los equipos y, en casos extremos, desarrollar barreras físicas, como mamparas. También, controlar los foros, ya que no podemos regresar si no lo hacemos, porque nosotros no queremos ser un problema de lo que era una sana distancia. Nos queda muy claro que nosotros podemos regresar en preferentes fases y el control es una forma muy importante", comentó el empresario en conferencia virtual.

Chávez adelantó que el protocolo fue desarrollado y avalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que sugirió una lista de los productos de limpieza que deben ser utilizados en todos los gimnasios.

La AMEGYC, que cuenta con 12 mil 500 clubes, incluidas las cadenas de Sports World y Smart Fit, no agendó alguna fecha de reapertura de los gimnasios, ya que dependen del semáforo de contagio establecido por las autoridades de salubridad.

Desde finales de marzo, cuando arrancó la pandemia en el país, múltiples empresas cerraron de manera temporal sus instalaciones, situación que ha ocasionado hasta 6 millones de pesos en pérdidas y casi 100 mil empleos están en riesgo.

"Queremos ser parte de esa gran agrupación y regular las actividades de los gimnasios, que no se abran por cualquiera y tener reglas para todos. Debemos estandarizar la capacitación", explicó el empresario Nelson Vargas, vocero de la Asociación.

"Se elabora un plan para que las instituciones públicas, que promueven la salud y nosotros como industria, podamos unirnos en un trabajo que sabemos que va a ser en beneficio de la salud del mexicano", agregó.



