Así será la reapertura ante Covid-19 en la CDMX

A partir del 15 de junio, la Ciudad de México entrará a una transición ordenada y gradual hacia el color naranja del semáforo epidemiológico por Covid-19, por lo que se reiniciarán actividades de diversos sectores, se reabrirán estaciones del Metro y Metrobús; además, finaliza el programa Hoy No Circula Temporal, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Destacó que esta transición se decidió, con aprobación del gobierno federal, al tener una tendencia en la ocupación hospitalaria de 68%, pues su capacidad es de 6 mil 539 y hay 4 mil 449 personas hospitalizadas, lo que se acerca a la posibilidad de cambiar de rojo a naranja el semáforo epidemiológico, pues indica que debe tener una tendencia de dos semanas de menos del 65%. Asimismo, detalló que se agregarán 308 camas generales y 20 camas con ventilador en la Unidad Temporal Citibanamex, por lo que aumentará la capacidad hospitalaria.

Como parte de la transición, Sheinbaum Pardo, dio a conocer un calendario de actividades que se abrirán paulatinamente; mismo que inicia el 15 de junio con la finalización del Hoy No Circula temporal, por lo que ahora los vehículos podrán circular si cuentan con hologramas 0, 00 y exentos; además, se comienzan a liberar las 35 estaciones del Metro y 45 del Metrobús, que fueron cerradas por la emergencia sanitaria.

Para el 16 de junio, la industria manufacturera reactiva sus actividades, de lunes a jueves, por lo que regresan a trabajar alrededor de 340 mil personas.

Para el 18 de junio, regresan las actividades de Comercio de barrio, es decir, negocios locales como papelerías. Y para el 19 de junio, regresarán algunos servicios profesionales, científicos y técnicos, vinculados con las industrias que operan durante el semáforo rojo y naranja, sin embargo, los corporativos no regresarán, dado que siguen trabajando a distancia.

"Será una semana de transición ordenada y de preparación hacia el semáforo naranja, si nos mantenemos en niveles aceptables de contagios y ocupación hospitalaria la próxima semana, podremos pasar al naranja en la semana del 22 al 28 de junio", explicó la mandataria local.

Si se logra pasar al semáforo naranja, el 22 de junio ya tendrán permitido regresar tianguis y mercados. El 23 de junio, reabrirán negocios del Centro Histórico.

Para el 24 de junio se retoman labores los hoteles de la capital a un 30% de su capacidad, mientras que los restaurantes operarán al 40%; en tanto, el 25 de junio, los centros comerciales y tiendas departamentales reabren a un 30% de su capacidad. Y el 28 de junio los servicios religiosos retoman sus labores a la mitad de su capacidad.

La mandataria capitalina recordó que cuentan con 10 reglas básicas para actividades económicas en cualquier color del semáforo como el Utilizar Equipo de Protección Personal (EPP) como son:

Uso de cubrebocas, careta protectora y/o lentes de seguridad en la vía pública y al ingresar a inmuebles y negocios.

Limpiar y desinfectar espacios comunes y superficies.

Mantener la sana distancia de 1.5 mts y lavado de manos de manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial a base de alcohol al 70%.

Utilizar ventilación natural. De no ser posible, el sistema de ventilación sólo debe operar hacia el exterior.

La recirculación del aire está prohibida.

Colocar señaléticas para indicar flujos de entrada y salida al interior de los establecimientos e inmuebles, filas de espera y asientos cancelados.

También deberán implementar horarios y días laborales escalonados por actividad económica.

Facilitar a la población vulnerable permanecer en su casa, no trabajar presencialmente y gozar de sus derechos laborales.

Instalar filtros sanitarios para la identificación de síntomas, si alguna persona presenta 2 o más síntomas, no podrá ingresar y deberá llenar el tamizaje SMS enviando la palabra covid19 al 51515.



MÁS SOBRE Nacional