Asesinan a excandidato de Morena en Guanajuato

El excandidato a la alcaldía de Abasolo, Joel Negrete Barrera, fue asesinado a tiros dentro de su negocio en la comunidad de El Tule, de ese municipio.

Los primeros reportes indican que Negrete Barrera fue asesinado al interior de una tienda de abarrotes de su propiedad, ubicada sobre la calle Guerrero.

El informe preliminar indica que dos sujetos descendieron de una motocicleta, ingresaron al establecimiento y dispararon en contra de Joel Negrete.

Horas antes, Negrete Barrera había publicado una carta en sus redes sociales, dirigida al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz "El Marro".

El político y comerciante le pedía en su misiva al líder criminal que respete la vida de personas inocentes, ajenas a su afrenta con las autoridades.

--Carta dirigida a "El Marro"

"Sr. Juan Antonio Ortiz Yepez, me permito dirigirme respetuosamente a su persona, con la esperanza de que estas letras lleguen a ser de su conocimiento, pero sobre todo con la Fe de que estas letras hagan eco en su conciencia, me motiva el único propósito de solicitar, en mi calidad de Ciudadano, tenga consideración y respeto por todos quienes somos ajenos a la confrontación que sostiene el Estado contra su persona y organización".

"Es de conocimiento público en Guanajuato que en su momento hubo auspicio y respaldo de la autoridad hacia sus actividades y persona. Nos queda claro cuáles son las razones que lo impulsan a enfrentar a sus antiguos aliados con tal fiereza. Pero la población civil no somos responsables de ninguna manera del cambio de actitud de nuestras corruptas autoridades".

"Usted al igual que todos nosotros tiene Madre, hermanos, esposa e hijos. Sin duda entiende que el bienestar de la familia es el eje de la existencia humana y es por ello, por el bienestar y la seguridad de mi familia que he tenido el atrevimiento de dirigirme a usted".

"A sabiendas de que la actual situación difícilmente se modificara en el corto plazo, solicitamos pondere el hecho de que el pueblo es el menos responsable de la situación, solicito encarecidamente que en su guerra sin fin ni cuartel instruya a su gente para que respeten las vidas de inocentes".

"Los millones de Guanajuatenses ajenos a las causas que motivaron esta guerra interminable necesitamos un clima de Paz para poder continuar con nuestras vidas".

Después de esa carta, escribió: "Guanajuato gobernado por un puñado de cobardes, encabezados por un corrupto y perverso que despacha como Fiscal...". Ya en la noche, fue asesinado.

