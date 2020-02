Asegura AMLO que México está preparado para enfrentar al coronavirus

Pidió prevenir y no exagerar en las medidas para hacer frente a esta enfermedad.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al asegurar que su gobierno está preparado en contra del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió prevenir y no exagerar en las medidas para hacer frente a esta enfermedad.

"Nosotros estamos preparados, hoy va a haber una conferencia en la secretaría de Salud, para que no haya pánico y no suceda lo que pasó con la influenza que se exageró, pero fue mal manejado, nos afectó económicamente".

Durante su conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo señaló que aunque no descarta de efectos negativos en México, no se debe exagerar, "porque hay quienes quisieran que nos fuese mal por cuestiones ideológicas, que nos afectaran estas epidemias, porque están molestos porque ya no pueden robar".

Señaló que leyó en un portal financiero que va a llegar el coronavirus "y el dólar a 100 pesos, pero deseándolo pues, o sea, que hagan a un lado todo eso, hay diferencias, pero que no estén invocando males para el país".

El mandatario dijo que su gobierno está actuando con responsabilidad para atender esta emergencia. "tenemos muy buenos médicos, no tenemos ningún caso registrado".

Refirió que desgraciadamente por influenza en el país se registran 15 mil muertes año.

"No estoy diciendo con lo del coronavirus no represente un riesgo que además tenemos que prevenir, pero a nivel mundial se habla de 2 mil 500 pérdidas humanas, tenemos que atender el asunto, pero no exagerar, prevenir y estamos preparados para eso".