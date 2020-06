Artistas se unen a campaña social contra el COVID-19

La crisis ocasionada por el COVID-19 necesita del compromiso y la ayuda de todos, por lo que varios artistas han buscado la manera de poner su granito de arena y sumarse de alguna forma para apoyar en esta época difícil.

Es por ello, que un grupo de artistas han decidido integrarse a campañas de apoyo a la población, como la que lanzó el Hotel El Ganzo, la cual por medio de #GanzoAyuda, busca invitar al público en general a realizar donaciones que ayuden a financiar la actividades filantrópicas que realiza para poder responder a las causas de emergencia sanitaria y económica generada por la propagación del coronavirus en la comunidad La Playita, en San José del Cabo, Baja California Sur.

Esta campaña, que estará vigente hasta el próximo 20 de julio, está conformada por 23 actividades diferentes que se llevarán a cabo a través de redes sociales. En ella se han involucrado tanto músicos de la escena nacional como internacional como Laureana Toledo, Jenny and the Mexicats, Caloncho, Isauro Huizar, The Whitest Boy Alive, Aldo Chaparro, Technicolor Fabrics, Saner, Hello Seahorse!, Marcos Castro, Alvaro Ugarte, Third Eye Blind e Iván Krassoievitch.

La meta de la campaña consiste en sumar 156 mil dólares más al presupuesto, con el objetivo de ayudar a más familias sudcalifornianas a mantenerse estables, saludables y seguras durante la pandemia por Covid-19, a través de la entrega de alimentos calientes, medicamentos, despensa e insumos sanitarios e higiénicos básicos. Por cada 40 dólares #GanzoAyuda puede alimentar a una familia durante un mes.

Para más información sobre la campaña y las donaciones, se puede ingresar a la página: www.elganzo.com/ganzoayuda.

Artistas visuales participantes en #GanzoAyuda:

Aldo Chaparro

Álvaro Ugarte

Armando de la Garza

Armando Rosales

Alexis Mata ´Ciler´

Charlie Edmiston

Clara Cebrián

Diego Anaya

Diego Berruecos

Dulce Chacón

Emilio Valdés

Isauro Huízar

Iván Krassoievitch

Jeff Zimmermann

Jenaro de Rosenzweig

Jimena Montemayor

José de San Cristóbal

Jud Bergenon

Karian Amaya

Laureana Toledo

Leo Tezcucano

Lourdes Villagómez

Marco Rountree

Marcos Castro

Pablo González Letini

Paola Beck

Paula Cortázar

Rodrigo González Castellanos

Rodrigo Sastre

Santiago Merino

Músicos participantes en #GanzoAyuda:

Alex Ebert

Andy Clockwise

Bear Kittay

Caloncho

Carlita

Centavrvs

Clubz

Cody Dickinson (North Mississippi All-Stars)

Desi Valentine

Erlend Øye

Girl Ultra

Gone Gone Beyond

Hello Seahorse!

Instituto Mexicano del Sonido

Jenny and the Mexicats

La Isla Centeno

Los Rumberos

LP

Mapache

Nahko

North Mississippi All-Stars

Oliver Riot

Porter

Rocky Dawuni

Salth Cathedral

Savoir Adore

Shane Alexander

Technicolor Fabrics

Third Eye Blind

The Human Experience

The Shamans

The Whitest Boy Alive

Sobre Hotel El Ganzo

El hotel es un emprendimiento social que persigue probar un nuevo modelo de negocios para la industria de la hospitalidad en México: uno socialmente responsable, amigable con el ambiente, más inclusivo con las comunidades originarias de los destinos y promotor de la creatividad y la cultura contemporánea como uno de los atractivos turísticos más importantes.

El Ganzo ha desarrollado un programa de artistas residentes donde prestigiosos músicos y artistas visuales han dado cuenta de su talento interviniendo los muros del hotel, ofreciendo sesiones en vivo a los huéspedes o grabando en el estudio profesional subterráneo del hotel. Entre los huéspedes de El Ganzo destacan figuras como Sean Penn, Charlie Sheen y Slash, el legendario guitarrista de Guns n´ Roses.