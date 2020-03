Artistas exigen que se solventen pagos pendientes ante pandemia

Artistas, creadores y trabajadores del sector cultural que forman parte del movimiento "No Vivimos del Aplauso" exigieron que se solventen los pagos pendientes ante la pandemia por Covid-19, además propusieron generación de eventos culturales para aminorar la pérdida de ingresos.

"Los gremios del arte y la cultura llevamos años viviendo en la marginalidad de la economía formal pública o privada. La crisis mundial causada por el Covid-19 acentúa problemas sociales que el capital desmedido ha minado durante décadas; si bien el empleo, los salarios dignos, el acceso al bienestar social ya estaban precarizados en el ámbito público y privado; esta nueva realidad aumenta el riesgo de las poblaciones que vivimos al día o en la marginalidad; si enfermamos nos quedamos sin la posibilidad de obtener ingresos y sobrevivir", se lee en un documento redactado por los integrantes del movimiento para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante el momento de incertidumbre, el movimiento "No Vivimos del Aplauso" propuso que se generen programas, festivales y eventos culturales de manera urgente para solventar la pérdida de ingresos.

Además, propusieron la creación de un apoyo para quienes trabajen de manera independiente como gestores culturales que programan y planifican actividades fuera de la agenda de gobierno, pues "perderán sus inversiones y su función resulta fundamental en la promoción y difusión de nuestras actividades".

Una tercera propuesta consiste en el otorgamiento de recursos inmediatos para que espacios culturales independientes puedan continuar con sus labores.

La cuarta propuesta es que se adelanten los pagos de los servicios pactados con artistas y trabajadores del arte y la cultura: "En un acto de solidaridad y derivado de las afectaciones generadas al sector, gremios e independientes por los impagos de la Secretaría de Cultura y dependencias estatales del 2019 debido a terciarización de fondos federales".

La propuestas del movimiento "No Vivimos del Aplauso" fueron difundidas a través de un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Cultura Alejandra Frausto; así como a los titulares de Hacienda, Arturo Herrera; de Economía, Graciela Márquez, y del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Ayer domingo por la tarde, la Secretaría de Cultura informó a través de un comunicado, la creación e implementación del "banco de funciones" para que los artistas, creadores y conferencistas contratados entre el 20 de marzo y el 20 de abril puedan recibir sus pagos a tiempo y reponer sus presentaciones en otro momento del año.

"Respecto de los pagos para Prestadores de Servicios Profesionales especializados que colaboran en la modalidad Capítulo 3000, se informa que se han estado revisando y procesando con agilidad los contratos y pagos en proceso, durante el viernes 20 y sábado 21 de marzo, de carácter personalizado y como una situación extraordinaria, con el propósito de que cuenten con los recursos de los meses trabajados y devengados lo antes posible", indicó la dependencia a cargo de Alejandra Frausto.

Sin embargo, a nivel local, el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, afirmó que la incertidumbre económica y laboral que viven los artistas por el Covid-19, es la misma de todos.

"Con muchísimo respeto, creo que la situación que viven los artistas es la misma que viven los trabajadores de cualquier empresa y de cualquier ramo. Yo leo la angustia que tienen, por ejemplo, no sólo las personas mayores que ayudan en los supermercados en bolsa y que viven de la propina, sino también el personal de esos establecimientos que no saben qué va a pasar si se cierra", dijo el secretario de Cultura de la Ciudad de México.

Con respecto a las funciones que se iban a realizar entre el 20 de marzo y el 20 de abril, los artistas han propuesto que sean pagadas, aunque esta medida, dijo Suárez del Real, tendría que someterse a consideración de las autoridades financieras del gobierno capitalino.

"La norma, perdón, nos dice que una vez presentadas las funciones que se convinieron tienen cinco días para presentar su factura, la cual será liquidada 20 días después de su presentación. De modo que al existir un documento que marca estos términos y que solamente marca el término de suspensión, prórroga o reprogramación por causas mayores, pero no contempla esta opción como posibilidad, la tenemos que llevar a niveles superiores para poder dar una respuesta".

Además de las medidas institucionales, los integrantes del movimiento No Vivimos del Aplauso también propusieron que se suspenda de forma temporal el cobro de servicios básicos a nivel nacional.

